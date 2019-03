El 'Verso Suelto' de Paco Goyanes

Según contaba ayer David Chic en “El Periódico de Aragón”, a los escolares ya no les gustan los humildes churros y prefieren la bollería industrial, esa que está bien repleta de aceite de palma y azúcar. Cada vez se ven menos churrerías y, aunque algunas cafeterías y panaderías hacen churros, la verdad es que no es lo mismo. Sí, cada vez nos gustan menos los churros y, en cambio, cada vez nos gustan más las chorradas, sobre todo si llevan el cachirulo bien ceñido. Siempre he pensado o he querido pensar que Aragón es una comunidad poco pagada de sí misma y que esa humildad la engrandece y la universaliza. Pero cada vez más y más voces, algunas muy prestigiosas, se suman a hacer de ella una rancia y vulgar máscara identitaria. Este este fin de semana ha sido cruel. Repasen la prensa. Afortunadamente hoy ya es lunes.

Seguir leyendo