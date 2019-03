Santisteve: "Zaragoza ya no volverá a ser la misma"

"No hay vuelta atrás. El cambio es irreversible y Zaragoza ya no volverá a ser la misma". Con estas palabras, iniciaba Pedro Santisteve el balance de sus cuatro años al frente del consistorio de la capital. En el acto, realizado en el Palacio de Montemuzo y acompañado por sus consejeros, el alcalde ha destacado sus políticas centradas en las personas y la gestión económica "limpia y decente" de su gobierno. Así ha explicado la reducción de la deuda en 100 millones de euros y la toma de decisiones que van a permanecer. "Nadie va a comprar buses que no sean híbridos o electricos. Nadie va a desinstalar los cargadores de la vía pública o las placas fotovoltaicas de los edificios municipales. No van a revertir las inversiones en las instalaciones deportivas o eliminar un plan de lucha contra la pobreza infantil", aseguraba Santisteve

El alcalde también ha señalado que ha aumentado el parque de vivienda de alquiler social en los últimos 4 años en un 40 % y ponía en valor las actuaciones en medioambiente. "hemos ahorrado 16 millones de euros en facturas de luz, gracias a ajustes y mejoras de eficiencia energética. Hemos aumento un 40 % los kilómetros de los carriles bici y reducido el tráfico en un 15 % en algunas zonas del centro", enumeraba

Pedro Santisteve también ha defendido la apuesta de su gobierno por el patrimonio con los baños judíos y la reforma del Mercado Central como ejemplos.

POCA AUTOCRÍTICA

Como suele ocurrir cuando un gobierno hace balance, no ha existido mucha autocrítica, aunque a preguntas de la prensa ha reconocido su parte de culpa en la falta de acuerdos en el ayuntamiento

Queda pendiente, asegura, la simplificación de trámites en el ayuntamiento y la administración electrónica. Y sobre la crispación vivida estos 4 años, considera que "el hecho de ser un gobierno en minoría en ocasiones hace que la agresividad será tan fuerte. Sobre todo porque hay partidos que no asumieron la derrota electoral y otros que no han sabido reformarse y adaptarse hacia los nuevos tiempos". y añadía que "en el debe todos somos un poquito culpables. Yo no me voy a quitar responsabilidad , pero lo tenemos que cambiar entre todos."