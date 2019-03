1995: Una mujer es elegida alcaldesa de Ávila

Las primeras elecciones municipales que cubrió Ser Ávila se celebraron un año después de su puesta en marcha, en mayo de 1995. Y fueron unas elecciones históricas porque por primera vez los abulenses elegían a una mujer para presidir el Ayuntamiento de Ávila.

Dolores Ruiz-Ayúcar era la primera mujer que optaba a la alcaldía de la ciudad y, hasta el momento, la única que ha conseguido el puesto. Había sido concejal con el Partido Popular entre 1991 y 1995, con Ángel Acebes como alcalde. En diciembre de 1994 el entonces presidente del PP, Feliciano Blázquez, le pregunta si quiere ser la candidata en las siguientes elecciones y ella no lo duda.

En '25 años contigo' la primera alcaldesa de la ciudad nos ha relatado como fueron aquellos momentos previos a las elecciones y ha hecho balance de sus cuatro años de mandato y ha reflexionado sobre el machismo en la política.

Los resultados de las elecciones

Votos obtenidos por las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones municipales en 1995 por el Ayuntamiento de Ávila / Ministerio del Interior

En 1995 la ciudad no llegaba todavía a los 50.000 habitantes y solo se elegían 21 concejales y no 25 como ocurre ahora. En aquellos comicios el partido más votado fue el PP, con 14 concejales, el PSOE e IU empataron con 3 concejales cada uno y un partido que acababa de crearse, la Agrupación Independiente de Ávila, obtuvo un representate. En esas elecciones ya no se presenta el Centro Democrático y Social, que se había desintegrado un año antes. Algunos de los dirigentes de ese partido van a las elecciones con esa nueva formación, cuyas siglas eran AIAV.

La mujer en el Ayuntamiento de Ávila

En 1991 había en el pleno municipal tres mujeres. Tras las elecciones de 1995 el número aumentó a cinco. Cuatro años después eran seis. En el año 2015, veinte años después, hay trece mujeres en el salón de plenos, y cuatro de ellas ejercen como portavoces de sus respectivos grupos políticos. En mayo se celebrarán de nuevo elecciones municipales y de momento solo conocemos los nombres de los candidatos de PP, PSOE y Podemos. Son tres mujeres.