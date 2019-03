Echedey Eugenio presume de buena gestión económica en los Centros Turísticos

Este 4 de marzo, lunes del Carnaval de Arrecife dedicado a César Manrique, ha sido el día escogido por el consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, para hacer una valoración de la gestión realizada durante el periodo en el que ha permanecido al frente de la Entidad, que calificó de “aprendizaje constante y diario en lo que ha sido, sin duda, uno de los mayores y más apasionantes retos personales y políticos a los que me he enfrentado”. El consejero comenzó dando las gracias “a quien depositó su confianza en mí al ponerme al frente de los Centros, y a quienes me acompañado en la apasionante responsabilidad de gestionar una de las Entidades más extraordinarias del archipiélago para alcanzar los objetivos definidos, que eran los de generar riqueza para la isla y el archipiélago, como muestran los más de 16 millones de euros (en concreto, 16.495.609 euros) abonados en cánones al Cabildo de Lanzarote (7.540.932 euros) y a los ayuntamientos de Tinajo (3.374.677 euros), Haría (4.123.733 euros) y Yaiza (1.456.262 euros) y los más de 600 millones de euros aportados al PIB de Canarias, y favorecer el crecimiento rentable y sostenible de los Centros. Durante estos cuatro años” apuntó Eugenio, “hemos pasado de obtener un millón de euros de beneficio en 2015 a prever más de cuatro millones en este ejercicio 2019” . Para el consejero, el modelo de gestión económica ha sido “clave para que la Entidad haya podido incorporar a casi un centenar de profesionales de distintos ámbitos que nos hace más capaces y, al mismo tiempo, ha permitido que hayamos podido emprender proyectos como el Museo Atlántico, MAS, Smart Island, Fermina, la nueva Casa de los Volcanes y CITIES Timanfaya, entre otros, que están dinamizando la economía de la isla y contribuyendo a impulsar la transformación que está viviendo Lanzarote”. En su repaso, el consejero se detuvo en la transformación digital, “un campo en el que trabajamos para adaptarnos a las demandas y necesidades de un nuevo turista que viaja permanentemente conectado a un segundo cerebro en su mano”. El consejero recordó la presentación de la App y de la web cactlanzarote en el año 2016 “como los primeros pasos de un proceso apasionante, que ha capacitado a la Entidad para afrontar los desafíos del siglo XXI manteniendo la esencia y la naturaleza con la que los creó César Manrique”.Eugenio citó “los retos cognitivos, la creación del departamento de Customer Experience y los proyectos de Big Data” emprendidos durante estos años, y explicó el contenido de Fermina, Smart Island, CITIES Timanfaya y el proyecto de la nueva Casa-museo del Campesino,“proyectos transversales que desembocan en la transformación de un territorio”. “Durante estos cuatros años” destacó también, “nos hemos dotado del capital técnico y humano para hacer frente a la responsabilidad de mantener y conservar la obra de César Manrique y nos hemos querido hacer acompañar por personas que estuvieron al lado de Manrique creando el Comité Asesor Honorífico. Fruto de esta combinación de talento, responsabilidad, experiencia y conocimiento son las 77 intervenciones que hemos realizado en los Centros, algunas tan importantes como la de la instalación del Montacargas de Jameos y la restauración de la fachada y los muros del Castillo de San José, entre otras. De igual forma, hemos trabajado en la recuperación e incorporación de nuevos espacios que, a pesar de no estar ejecutados directamente por Manrique, sí que poseen su alma y estilo, como el Islote de la Fermina, un proyecto estrella que, en breve, devolverá una zona emblemática de la marina de Arrecife a la ciudadanía; y el bar del CIC El Almacén (…), y apostado por otros que diversifican, complementan y enriquecen la oferta de los Centros, como la Casa Amarilla”.

Compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente

“Los Centros han reforzado sus vínculos con los principios de la economía circular como lo muestran los indicadores relacionados con el reciclaje de vidrio, aguas contaminadas, tóneres y consumibles, bombillas y fluorescentes” apuntó Eugenio, que desveló que la Entidad “ha ahorrado más de 10.000 euros en combustible tradicional y ha dejado de emitir once millones de gramos de CO2 a la atmósfera gracias a su flota de vehículos eléctricos”, que representa el 12,5% del parque móvil de los CACT.

“De igual modo” apuntó, “trabajamos en la recuperación y rehabilitación de espacios que enriquecen el patrimonio etnográfico y cultural de Lanzarote, como las Salinas del Río y el Castillo del Águila y pusimos en marcha el Mercado Autóctono y Sostenible de la Casa Museo del Campesino, una realidad con la que queremos garantizar la sostenibilidad de nuestras raíces y tradiciones”.

El consejero también quiso agradecer a organizadores y promotores haber escogido los Centros para ser el escenario de “más de 1800 eventos sociales y de 108 realizados en torno al producto MICE durante estos cuatro años, y a las asociaciones AFOL, ADISLAN, TINGUAFAYA, EL CRIBO Y CRUZ ROJA, entre otras, que apostaron por la calidad y la excelencia de los Centros para celebrar sus eventos anuales”.

En cuanto a la cultura, explicó la apuesta realizada por “la innovación abierta y el talento local como instrumentos fundamentales para el enriquecimiento de nuestra propuesta”, agradeció a la legión de seguidores de Jameos Music Festival “haber consolidado una propuesta musical única en la mejor pista de baile al aire libre del mundo”, y confesó “su inquietud” ante el retraso de las autorizaciones “que nos debe conceder el ayuntamiento de Arrecife para que podamos poner en marcha la ampliación del Museo Internacional de Arte Contermporáneo-Castillo de San José, un proyecto que garantiza un importante salto cualitativo para el mejor espacio expositivo de la isla”.

El consejero dedicó un capítulo especial al Museo Atlántico, “convertido ya en un elemento de incalculable valor para la proyección internacional del destino que, además de haber transformado el ecosistema de la zona, ha contribuido al crecimiento de la facturación de las empresas del sector del buceo insular”. Asimismo, destacó el proyecto de sensorización del Museo Atlántico “que acabamos de sacar a licitación, con el objetivo de facilitar la puesta en marcha de un observatorio costero desde el que se medirán distintas variables que aportarán valiosa información sobre el impacto de la acción del ser humano sobre los ecosistemas costeros”.

“Las bienales de arte, los premios recibidos y las exposiciones del MIAC, entre otras, son también parte del trabajo realizado durante cuatro años inolvidables”, señaló Eugenio, que finalizó su intervención confesando que “es difícil percibir la auténtica dimensión y grandeza de esta Entidad si no se tiene la suerte de vivirla desde dentro. Con todo”, concluyó, “me quedo con el buen sabor de boca de haber liderado un equipo humano comprometido con su trabajo y con atender, cuidar y proteger a diario el legado de César Manrique”.