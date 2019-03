Pedro San Ginés le recuerda al PSOE: "El aplazamiento es el asesino de la oportunidad"

Pedro San Ginés ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote y ha explicado su versión de lo ocurrido el pasado viernes en el Pleno celebrado en la isla de la Graciosa. San Ginés expulsó a los consejeros de Podemos después una de las consejeras, Griselda Martínez, le llamara "sin vergüenza". Según el relato del Presidente, Daniel Cabecera, ex asesor de Podemos en el Cabildo, provocó al Presidente desde el público "lanzandole besitos".

Ante esto y para no interrumpir la sesión plenaria, Pedro San Ginés se levantó y se acercó a Cabecera para advirle de que si continuaba con su actitud, sería expulsado de la sala. Según Cabecera, en realidad, el presidente le insultó y le amenazó, lo que provocó las quejas de Griselda Martínez y el resto de consejeros de su grupo. Sin embargo, nadie pudo escuchar y confirmar tal amenaza, salvo el propio Cabecera.

Para San Ginés el objetivo de Podemos era que no se hablara de los asuntos realmente importantes: "Llevamos a la Graciosa un vehículo adaptado para los mayores y personas con problemas de movilidad, en una semana en la que hemos presentado el Centro de Mayores con una inversión de 18 millones de euros, una piscina terapéutica pública, un Parque de Bomberos modélico en el sur, los catorce proyectos de Manrique, el carril bici al aeropuerto ya licitado", ha detallado San Ginés.

"Son todas las cosas de las que la oposición no quiere hablar y por eso tienen que tratar de reventar el Pleno", ha explicado. "El grupo de Podemos lleva cuatro años insultando en el Pleno, sin excepción. Los plenos no son insultos mutuos. Es falso. No encontrarán un insulto mio a ningún miembro de Podemos", ha lamentado Pedro San Ginés. Asegura que expulsó a Griselda "por llamarle repetidamente sin vergüenza" y a Carlos Meca por interrumpir repetidamente la sesión" y ha negado que haya intento de agresión o amenaza alguna a Daniel Cabecera.

Pedro San Ginés también se ha referido a otros asuntos de actualidad, como el Plan de Movilidad que ha elaborado el Cabildo para la capital de Lanzarote presentado esta misma mañana. "Veremos ese Plan puesto en marcha cuando haya un gobierno capaz de sacarlo adelante", ha dicho San Ginés, refiriéndose a los graves problemas experimentados por el grupo de gobierno en minoría del PSOE en la capital.

"El aplazamiento es el asesino de la oportunidad", le ha recordado Pedro San Ginés a Dolores Corujo (PSOE).

"En el ADN del Partido Socialista está asesinar la oportunidad a través del aplazamiento", ha explicado Pedro San Ginés, en respuesta a las declaraciones de Loli Corujo la semana pasada en SER Lanzarote. Corujo aseguró que la aprobación del Órgano de Evaluación Ambiental (OEA) es tarea de la próxima corporación. "Cuando yo sea Presidenta buscaré el consenso", dijo Corujo. "Estamos hablando de un Órgano fundamental para la aprobación del Plan Insular de Ordenación, el Plan de la Geria, el PRUG de Chinijo y tantas cosa", ha explicado el Presidente que critica la postura de la portavoz parlamentaria socialista y alcaldesa de San Bartolomé. "El PSOE aplaza y aplaza, son los asesinos de la oportunidad", le ha espetado Corujo a la lideresa socialista.