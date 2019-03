El Unicaja se estrella en Vitoria antes de retomar la Eurocup

El KIROLBET Baskonia ofreció este domingo un festival anotador para vencer al Unicaja por 112-95 después de remontar 14 puntos y reforzó la tercera plaza de la clasificación, en un partido que recondujo tras un mal inicio. El galo Vincent Poirier ganó la batalla en ambas zonas con 18 puntos, 8 rebotes y 4 rebotes, para un total de 34 puntos de valoración, aunque estuvo acompañado por numerosos jugadores baskonistas. De hecho, hasta ocho azulgranas superaron los 10 puntos de valoración y tuvieron protagonismo en diferentes momentos del juego. El canadiense Kyle Wiltjer, con 23 puntos, marcó el camino del Unicaja, pero no encontró compañeros que sumaran a sus intenciones y a los malagueños les faltó intensidad defensiva para frenar el estado de gracia de un buen KIROLBET Baskonia en ataque. Cinco puntos de Kyle Wiltjer lanzaron al Unicaja en los primeros instantes del duelo y el marcador reflejó un 2-14 gracias al acierto desde el lanzamiento de tres puntos de los malagueños. El KIROLBET Baskonia no logró poner la intensidad necesaria en defensa y tampoco encontró el antídoto para frenar al ala-pívot canadiense, que sumó 14 puntos con cuatro triples en un primer período en el que los vascos fueron corrigiendo su floja puesta en escena para acabar 16-25 tras los primeros diez minutos. Los de Velimir Perasovic se encontraron más cómodos en los ataques del segundo asalto y dos triples de Darrun Hilliard y siete puntos consecutivos de Ilimane Diop dieron la vuelta el choque, 32-31, con un parcial de 10-1. Shavon Shields tomó el relevo del pívot hispano-senegalés y el KIROLBET Baskonia comenzó a carburar con un parcial de 10-2, aunque los cajistas se mantuvieron en el encuentro a través de su gran acierto desde la línea de 6,75. Marcelinho Huertas leyó a la perfección el "pick and roll" con sus compañeros y el KIROLBET Baskonia se fue al descanso con un 51-43 a favor.

Los azulgranas no levantaron el pie tras el paso por vestuarios y Shavon Shields y Johannes Voigtmannaprovecharon los numerosos despistes defensivos del Unicaja y se multiplicaron para aupar al KIROLBET Baskonia hasta los 17 puntos de renta, 69-52. Los de Luis Casimiro reaccionaron con una defensa zonal que bajó el ritmo anotador de los azulgranas y disminuyeron la renta hasta el 74-65 (min. 17). El triple volvió a dar alas al conjunto malagueño, que llegaron a a cerrar la brecha hasta los 7 puntos, aunque un activo Vincent Poirier puso el 86-77 con diez minutos por delante, después de un periodo con mucha anotación. El ciclón vitoriano continuó en el último capítulo y con un 15-5 puso la máxima diferencia, 101-82, en un partido vistoso, en el que las defensas tuvieron muchos problemas para detener las rachas anotadoras de ambas escuadras.

112 - KIROLBET Baskonia (16+35+35+26): Vildoza (12), Shields (18), Garino (16), Voigtmann (18), Poirier (18) -cinco inicial-, Sedekerskis (-), Huertas (6), Diop (11), Jones (4) y Hilliard (9).

95 - Unicaja (25+18+34+18): Boatright (9), Milosavljevic (15), Waczynski (5), Wiltjer (23) y Lessort (15) -cinco inicial-, Okouo (-), Salin (6), Díez (4), Shermadini (4), Roberts (7) y Suárez (7).

Árbitros: Antonio Conde, Óscar Perea, Raúl Zamorano. Poirier fue eliminado por faltas personales (min. 38). Señalaron falta técnica a Luis Casimiro (min. 18).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima primera jornada de Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 9.721 espectadores.