El listón muy bajo

El Congreso de los Diputados en la Carrera de San Jerónimo, Madrid, acoge 31 diputados procedentes de Castilla y León. Dos de ellos, ya saben, son sorianos. Uno representa al PSOE, Javier Antón. El otro, al PP, Jesús Posada. Ambos elegidos por los sorianos hace cuatro años. Según los datos que recoge un arrtículo que ha publicado El Norte de Castilla este fin de semana, algunos de esos 31 diputados han sido, hasta pesados, por decirlo de alguna manera, frente al micrófono en el número de intervenciones. Otros, casi ni han abierto la boca. ¿A qué no aciertan uno de los cuatro nombres que se han calificado de mudos, de los cuatro diputados castellano y leoneses en el Congreso que no han defendido los intereses de sus electores? Correcto, Jesús Posada, el expresidente del Congreso, de la Junta y ex ministro, con tres intervenciones y 13 iniciativas presentadas. Le acompañan en el cuarteto el exministro Íñigo Méndez de Vigo, diputado cunero por Palencia; el ex coordinador del PP, Fernando Martínez-Maíllo; y el diputado de Podemos Juan Manuel del Olmo. Los cuatro que han pasado de todo, que no han hecho su trabajo.

Ustedes, que más o menos tendrán un trabajo, y que cobrarán más o menos por ello, seguro que si no rinden en su labor, les sancionarán, penalizarán o echarán de su puesto de trabajo, ¿o no? Pues.... ¿para cuándo vamos a echar al señor Posada de su puesto?

El veterano diputado soriano con escaño desde 1993 ha debatido sobre el aniversario de la Constitución; sobre la ­A-15, que une Madrid con Navarra pasando por Soria; y sobre el impago de pensiones del gobierno venezolano de Nicolás Maduro a compatriotas residentes en España. Jesús Posada preside la Comisión Constitucional del ­Congreso y como 'árbitro' figuran dos pequeñas intervenciones más en el Diario de Sesiones, sin trascendencia en el debate.

Total, que de los dos diputados que tenemos para defender nuestros intereses en Madrid, el 50 por ciento, la mitad, se queda mudo. Menudo panorama. Tres intervenciones de Posada por las 37 de Javier Antón. Y 13 iniciativas presentadas, por las 487 de Javier Antón. Tomás Cabezón tiene el linstón tan tan tan tan bajo, que malo será que lo haga peor, porque yo creo que peor es imposible.