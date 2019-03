Segunda Semifinal Carnaval Especial

La chirigota infantil de La Línea, "Los locos del parque" comenzaba la segunda semifinal del concurso de agrupaciones de Algeciras, qué bien estuvieron estos pequeños ayer, se nota que detrás hay mucho y buen trabajo hecho, felicidades, así se hace cantera en el carnaval.

La noche dio para mucho, siete agrupaciones a concurso, de las que cuatro eran de Algeciras, vimos un buen despliegue carnavalero sobre el escenario del Florida ayer, no sólo de coplas también de forillos y atrezos.

Por ponerle algún "pero" a la noche y visto que el público no es lo suficientemente respetuoso con las agrupaciones que actúan para cerrar cortinas si son de fuera, el año que viene debían tenerlo en cuenta a la hora del sorteo y que agrupaciones de cabecera sean las encargadas de cerrar las semifinales. Así nos aseguraremos que el patio de butacas esté completo hasta el final y no dar la imagen que estamos dando "de poco respeto" a aquellos que sin duda lo merecen, porque subirse a las tablas del teatro no es cuestión de un día.

Esto hay que levantarlo

La semifinal la abría la chirigota de La Línea unos costaleros que se nos antojaron algo flojitos en su repertorio, pero que lo defendieron con facilidad ya que hay gente con muchos años de carnaval en esta agrupación.

Los del Ferry

La comparsa qué bien sonaron! Unas letras muy cuidadas, preparadas para el Falla, pero que sin duda, aunque son de nueva formación, sorprendieron por su calidad y es que lo caballas gustan mucho en el Florida cada año.

Estamos en Venta

La chirigota local de Sergio Saavedra, montaba una auténtica fiesta flamenca, "la Venta en- Vargá" fue muy aplaudida, sus coplillas llegaron al respetable, se desquitó Saavedra de las críticas recibidas tras su actuación en Cádiz, defendiendo su repertorio que no fue bien entendido allí. Nos quedamos con este piropo a Algeciras.

Los Libertadores

Antes del descanso la comparsa de Algeciras "Los Libertadores" se presentaba con mucha ilusión sobre las tablas, hace falta mucho trabajo para que este grupo vaya cogiendo fuerza y cuerpo dentro del carnaval, así nos lo explicaba Antonio Malia, director de la agrupación al que podrán escuchar en nuestra página web.

Tras el descanso con algo de retraso por prolongarse la cena del jurado, al que le recordamos que si son estrictos en horarios y bases con las agrupaciones, también deben serlo ellos con su cena, porque ayer la agrupación estaba lista, después del gran esfuerzo que hace el equipo de Florida por cumplir horarios, y la chirigota al completo sobre el escenario tuvo que esperar más de cinco minutos a que el jurado estuviese dispuesto para comenzar, con lo cual sumamos cinco minutos más a los treinta del descanso.

Los que no valen ni pa estar escondio

La chirigota de Algeciras de Agustín González, Tini, nos gustó, sus coplas, su puesta en escena, como marcan el tipo, son buenos y consagrados carnavaleros y así lo reconocía el patio de butacas. Le dedicaban un pasodoble muy bonito a Jesús Vidal, de la Película "Campeones", y a su lección de humanidad cuando recogía el Goya este año, de esta forma también reconocían a todas aquellas personas con discapacidad intelectual que se enfrentan a la vida con valentía. Reivindicando cuando finalizaban el pasodoble, una mejora del Colegio de Educación Especial Virgen de La Esperanza.

Los Perdidos

Y otro de los platos fuertes de la noche, la comparsa de Juanan, hacía su aparición en el escenario, qué buena puesta en escena de estos náufragos, que sin duda se metieron al público en el bolsillo con sus letras y buenas voces, una comparsa que este año se ha renovado en repertorio y componentes, se nota y mucho, para muestra este pasodoble defendiendo el papel de la mujer en el carnaval, la comparsa de Algeciras "Los Perdidos".

Perdóname Señor

Finalizaba la noche con la actuación de la chirigota de San Roque "Perdóname Señor" que siempre dejan muy buena impresión en el Florida, de hecho, han estado en varias ocasiones en la final, estos rumanos nos hicieron reír con sus letras y su tipo, aunque, como he dicho al principio, con muy poco público, espero que la ACCA lo tenga en cuenta y si ve que "el respetable" no responde, tome medidas y cierren las semifinales con agrupaciones locales de cabecera para asegurarse que el patio de butacas esté completo hasta el final.

Hoy tercera y última semifinal, comenzará a las ocho y media, siete agrupaciones, conoceremos las agrupaciones que pasan a la final del jueves, pero esto lo contamos mañana...