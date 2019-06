Romero: "Nuestra gestión se ha cumplido casi a la perfección"

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha hecho balance hoy de la legislatura que está a punto de acabar y prácticamente de sus ocho años en el cargo que finalizaran en mayo, pase lo que pase tras las elecciones municipales, en base a su decisión de no seguir siendo candidato a la alcaldía de dicha localidad.

Romero dice que se marcha con el "deber cumplido", con la sensación de haber contribuido "y mucho" a mejorar la "difícil situación económica del Ayuntamiento" y con un mensaje a los barreños: si tras los comicios locales del 26 de mayo, la gestión del nuevo equipo de gobierno, en materia económica, no es "tan minuciosa" como la suya, el consistorio corre el riesgo de volver a sufrir otra "recesión con importantes consecuencias".

"Me preocupa, no lo puedo negar. Sin una gestión como la nuestra y sin medidas como las que hemos tomado, este Ayuntamiento puede encontrarse en problemas en apenas dos meses", avisó.



Romero ha presentado una revista de 64 páginas haciendo un repaso de este mandato que está llegando a su fin. El todavía alcalde de Los Barrios dice que el programa electoral que presentó en 2015 "se ha cumplido en un 89%" y presume, además, de haber cumplido en tres aspectos fundamentales: "Control de gobierno, participación ciudadana y transparencia municipal".

El gobierno local tiene importantes proyectos en marcha, que asegura el alcalde, verán la luz este año como la plaza de toros, un nuevo acceso a la localidad y la nueva piscina de verano. Proyectos que, según ha destacado Romero, eran "impensables en el año 2011".

Romero, por cierto, ha confesado que no se arrepiente de haberse comprometido a no estar más de ocho años como alcalde y ha reconocido que, aunque tiene prácticamente decidido por donde pasará su futuro político, no lo hará público hasta dentro de varias semanas. Miguel Alconchel, el candidato a la alcaldía por Los Barrios 100x100, le ha ofrecido ir en su lista electoral y todo apunta a que acabará aceptando el ofrecimiento.