Salvador de la Encina deja la política activa

Salvador de la Encina lo anunciaba esta mañana en los informativos de Radio Algeciras, "mostrar, en primer lugar, mi gratitud a todos y cada uno de los ciudadanos que pusieron en mis manos sus necesidades. En segundo lugar a todos los colectivos e instituciones del Campo de Gibraltar con quienes he trabajado codo con codo, y a ellos les quiero reconocer la fuerza de la que me alimenté para esas luchas muy duras muchas veces en el campo de Gibraltar y que siempre he sentido como mías; y por último a vosotros a los medios de comunicación".

De la Encina ha tomado esta decisión como consecuencia de los últimos acontecimientos para la confección de las listas por Cádiz al Congreso y al Senado. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix ocuparía la tercera plaza y encabezaría la lista al Congreso, como ya adelantó Radio Algeciras, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Esta situación ha llevado a de la Encina tomar esta decisión que es "una reflexión personal y familiar" la que le lleva le lleva a dar un paso atrás y decidir, por tanto, su retirada de la política.

De la Encina entra a formar parte del PSOE en el 1985 fecha en la que se afilia a la formación liderada entonces por Felipe González. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y D.E.A. Doctorado en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido diputado en cortes en varias legislaturas y es profesor universitario y de secundaria.

Hoy hemos querido conocer la impresión que el trabajo de este diputado por Cádiz ha dejado en algunos de los colectivos e instituciones con los que ha trabajado. Francisco Mena, presidente de la Federación de Coordinadoras Contra la Droga Alternativas manifestaba su tristeza, "porque Salvador ha sido en su larga trayectoria una persona muy vinculada al movimiento asociativo de lucha contra la droga. Quiero recordar que en nuestro aniversario le reconocimos su trabajo".

Mena ha destacado también que "mucho de lo que está ocurriendo en estos últimos meses en el Campo de Gibraltar se lo debemos a él. Tengo que recordar que yo tuve una comparecencia en la comisión de interior del congreso fruto del trabajo que hizo Salvador junto a Juan Antonio Delgado de Podemos para que yo pudiera explicar lo que estaba ocurriendo en la comarca. A partir de ese momento se produce un cambio importante en los medios para la lucha contra el narcotráfico".

También hemos querido conocer la opinión de Carlos Fenoy presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. "En todos estos años en los que hemos compartido muchas reivindicaciones en infraestructuras, los planes de reindustrialización ó el conflicto de la estiba, en todos los temas en los que hemos necesitado ayuda siempre hemos tenido la colaboración efectiva y rápida de Salvador de la Encina".

Fenoy recordaba que tal y como está en estos momentos el panorama político "se nos avecinan tiempos complicados. Los números uno de las listas en los partidos los copan responsables políticos a nivel provincial. Lamentablemente con este fraccionamiento de fuerzas políticas, mucho me temo, que nos vamos a quedar sin representación de la comarca en el congreso". Algo que califica de miopía política, "que el Campo de Gibraltar no esté en un puesto de salida". Se vuelve a dejar notar la falta de peso político de la comarca del Campo de Gibraltar.