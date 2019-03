Educación traslada al Santo Ángel que los educadores llegarán este miércoles

El próximo miércoles 6 de marzo estarán en el colegio Santo Ángel de la Guarda los dos educadores que reclama este colegio de educación especial de Alicante y que ha cumplido 94 días sin la plantilla de estos profesionales completa (la primera baja fue en noviembre y Educación tardó dos meses en suplirla). El anuncio se lo ha trasladado este martes el inspector de zona a la presidenta de la AMPA y después de que padres y alumnos se concentraran ante las puertas de la delegación territorial de Educación. "Indignados, tristes y sobre todo desamparados" le recordaban a la administración que llevaban 94 días sin la plantilla de educadores al completo.

El pasado 19 de febrero, y después de que la AMPA hiciera pública la situación, Función Pública otorgó "prioridad absoluta" para cubrir las dos últimas plazas que había perdido el pasado 1 de febrero, pero ante la tardanza, los padres decidían protestar.

Finalmente, a última hora de la mañana les ha llamado el inspector de educación, según ha explicado Sandra Botía, presidenta de la AMPA para decirles que "mañana estarán las educadoras en el colegio, aunque yo, hasta que no lo vea no me lo creeré", ha matizado.