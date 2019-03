A la huelga compañeras

La Asamblea Feminista de Aranda aglutina un variado paquete de actos en torno a este próximo 8 de marzo. Para ese día ha convocado una huelga que quiere hacerla extensiva no sólo a los ámbitos laboral y estudiantil, sino también al consumo y a los cuidados familiares.

El programa arrancará a las once y media de la mañana con una cadena humana en el Puente Duero organizada por las Asociaciones de Vecinos, para media hora después celebrar una concentración en la Plaza del Trigo, organizada por la Plataforma 8M. A las dos de la tarde la propia Asamblea Feminista invita a reunirse en el templete de la Plaza Mayor para reponer fuerzas con un bocadillo y un café, para iniciar después a las siete de la tarde desde ese mismo punto el recorrido de la manifestación que pondrá fin a la jornada.

Este colectivo cuenta con el apoyo firme de IU, que ha hecho público hoy su manifiesto para esta cita. En él habla de convertir “sentimientos de rabia e injusticia, en lucha organizada, construyendo una alternativa frente al capitalismo y el patriarcado, que al igual que éstos, quiere abarcar todas las esferas de la vida”. Esta formación política reconoce que los partidos políticos deben aprender mucho del movimiento feminista para incorporar sus estrategias y formas de trabajo a su actividad política, organizativa y sus propuestas. Izquierda Unida asegura haber adquirido ese compromiso, desde el convencimiento de que su organización política tiene que verse transformada por la visión transversal del feminismo. “Tras los intentos del sistema para neutralizar y hacer inofensivo el movimiento feminista -Mariano Rajoy se colocaba un lazo morado el pasado 8M y la señora Botín se declaraba feminista hace unos meses-, hemos visto a la ultraderecha y al sistema judicial defender sin pudor el patriarcado. Ante todo esto, las feministas lejos de sentirnos acorraladas o defendiendo una Ley Contra la Violencia de Género insuficiente y sin la dotación presupuestaria necesaria que, por ejemplo, destina cantidades irrisorias a nuestros municipios, avanzamos en nuestro camino. No nos desviaremos de nuestro objetivo: lo queremos todo. Desde Izquierda unida no tenemos dudas, el feminismo no es sólo la lucha de las mujeres, es la lupa de aumento de nuestras luchas, creando alianzas y estrategias para cambiar las desigualdades que vivimos día a día las clases populares. Para ello necesitamos la fuerza de todas y de todos, también de nuestros compañeros que, como aliados, tienen espacio en la huelga feminista y de su compromiso colectivo y mantenido en el tiempo para repensar su rol, sus aportaciones al cambio social desde su vida diaria y su militancia, demostrando que otras masculinidades son posibles”, dice otra parte del manifiesto.

Vista parcial del cartel de IU / cadena SER

“Feminismo para cambiarlo todo”, es el la consigna de uno de los carteles de IU para esta jornada, en otro bajo el lema “Ellos no quieren mujeres en política, nosotros sí”, ponen en evidencia mensajes machistas del obispo de Córdoba y el presidente de los Estados Unidos.