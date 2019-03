Precaria normalidad

Las urgencias de Atención Primaria en Aranda y su entorno rural están cubiertas este martes 4 de marzo y probablemente hasta el inicio del próximo fin de semana, aunque fuentes médicas no descartan que vuelvan los problemas para cubrir este servicio incluso el domingo o incluso el sábado, dada la precaria planificación con la que se cubren las guardias que en ocasiones se resuelven de un día para otro. Después de haber sido imposible encontrar ningún facultativo que pudiera realizar la última guardia, este martes estará cubierta con la presencia de dos profesionales, una de las doctoras que habitualmente cubre este servicio y un médico de refuerzo.

Sin concretar de qué forma su departamento está tratando de solucionar este problema el Consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, asegura que se están llevando a cabo todos los esfuerzos para ello, mostrando su confianza, por ejemplo, en que alguno de los 70 médicos de área de la provincia de Burgos se comprometa a cubrir las carencias de las urgencias de Atención Primaria de Aranda. Tampoco descarta que se cubran estos puestos buscando facultativos en otras áreas de salud.

Pese a las palabras del consejero de momento no existen soluciones que den estabilidad al servicio que integra ya desde hace tiempo tanto las urgencias del medio urbano de Aranda como las de la zona de salud Aranda Rural. De hecho aunque ayer fue la primera jornada en la que el servicio de urgencias de primaria quedaba totalmente desatendido la circunstancia podría haberse producido incluso antes, ya que en los últimos quince días han sido varias las ocasiones en las que ha tenido que ser cubierto por la propia Directora médica del nuevo equipo conformad por la Gerencia de Atención primaria de Burgos.

Y aunque Antonio María Sáez Aguado no ha podido concretar qué medidas se van a adoptar para que la situación de las últimas horas no se vuelva a repetir se ha mostrado confiado en que el servicio no quede de nuevo descubierto. El consejero asegura que la atención a los ciudadanos estuvo cubierta “con normalidad” por las urgencias del Hospital de los Santos Reyes que activó un desconocido hasta ahora Plan de Contingencia para casos como estos.

Las urgencias hospitalarias del Santos Reyes atendieron durante las 24 horas de ayer lunes cerca de un centenar de casos, cuando lo habitual en una jornada es recibir entre 70 ó 75 pacientes.