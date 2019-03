Manguán: "Ahora estoy más flacucho"

Santiago Manguán, que a sus 77 años sigue siendo historia viva del atletismo ribereño, está de vuelta en casa. El primer atleta olímpico de la Ribera del Duero ha dejado atrás su hospitalización en el HUBU.

Tras cinco duros meses con dos intervenciones quirúrgicas a las espaldas, Manguán se ha pasado en al tarde de este miércoles por los estudios de la Cadena SER hablar sobre lo sucedido y agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido durante este tiempo. Junto al atleta, vinculado recientemente al organigrama del BlasGon y Bodegas Ceres, ha estado su esposa, Magdalena.

Manguán, genio y figura, ha demostrado estar recuperado afirmando irónicamente que "he estado casi en el otro barrio, pero cuando estaba yo decía, coño, ¿me voy a marchar por la puerta falsa, sin meterme con los políticos, los curas, las mojas y las mujeres buenas?, no, no tengo que dar aún mucha guerra todavía".

El olímpico ha recordado no acordarse de "los 90 o 100 primeros días, luego fui más consciente y los últimos 40 días estaba más tranquilo", desvela.

Con coraje, Santiago, fortalecido por su gen como atleta afirmaba que "me he recuperado muy bien, ahora estoy más flacucho, porque he perdido 12 kilos, pero ya los cogeré", ha dicho, afirmando además tener un secreto en su dieta "como se dice a sopita y vino".

Miembro del organigrama del BlasGon y Bodegas Ceres, Manguán ya se ha pasado por el propio Príncipe de Asturias, donde este sábado recibirá el aplauso de la afición deportiva de la Ribera del Duero.

En cuanto a las muestras de cariño, Manguán ha dicho que "dan fuerzas -emocionado-" a lo que ha añadido que "mira yo salía a dar una vuelta para media hora, pero tardaba una hora -ante tal caudal de muestras de cariño-. Gracias a toda la gente".

El audio que acompaña esta información contiene la entrevista íntegra realizado en el programa de deportes de la sobremesa, El Banquillo de la SER.