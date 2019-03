"A veces encontramos más resistencia entre nuestros propios compañeros de partido"

Todo el año pero especialmente en esta semana hacia el viernes 8 de Marzo, el programa de Radio Bilbao, 'Hoy por Hoy Bilbao', se ha propuesto seguir Impulsando la igualdad. La habitual mesa política se convierte este martes en una cita con ellas, las mujeres electas en los ayuntamientos de cuatro municipios de Euskadi y su camino hacia un territorio también complicado como lo es para ellas el ámbito político.

Todas se conocieron hace dos años en la iniciativa 'Virginia Wolf Baqueskola' de Eudel. Un punto de encuentro en el que trabajar y avanzar en la transformación de roles y modelos del ejercicio de la política. Lejos de siglas políticas, todas aseguran que tardaron en saber de qué formación venían, coinciden durante la charla en varios asuntos. "Nuestros propios compañeros son a veces los más reticentes a los cambios, no ven las diferencias que tenemos unos y otras sólo por el hecho de ser mujeres en el ejercicio de la política, eso es duro." Idurre Bideguren lleva dos legislaturas como alcaldesa de Bermeo, ahora no volverá a presentarse pero subraya en esta frase lo que Aintzane Urkijo, alcaldesa de Santurtzi, Paula Amieva, concejala de Podemos en Getxo o Pilar Legarra, alcaldesa de Asteasu, también repiten.

Hay más coincidencias. Aintzane, como alcaldesa, pone sobre la mesa la invisibilidad en referencia a "esas visitas que no saben que la primer edil de Santurtzi es una mujer y preguntan por el alcalde como lo normal", o como comenta Paula los "ay, qué bien los has hecho niña con ese tono paternalista que siempre tiene algo que enseñarte".

Pilar se sumó a la política cuando sus responsabilidades con los hijos le dejaron. "Me lo ofrecieron dos veces y dije que no, por mis hijos. Hace dos legislaturas ya me animé y ahora seguiré pero la conciliación es algo fundamental para que otras mujeres se animen." "La conciliación, subraya Idurre, es sin duda el verdadero obstáculo. El cargo público exige muchos esfuerzos y la mujer tradicionalmente se encarga de los cuidados."

“Cuando se habla de mejorar la representación y empoderamiento político de las mujeres, en lugar de poner el foco sólo en este asunto, se debiera poner al mismo tiempo la lente sobre el equilibrio de los usos del tiempo y particularmente en los cuidados de las personas mayores y dependientes y de los y las niñas". Ibon Uribe, representante de igualdad de EUDEL y del CMRE.

Precisamente esta frase ha sobrevolado toda la charla, los cuidados y la atención a dependientes, hijos e hijas. Les preocupa. Y según coinciden en señalar todas es fruto de desigualdades salariales. "Si yo no puedo acudir a una reunión remunerada o no puedo estar liberada porque parte del día no estaré disponible, mi sueldo no será el mismo que el de mi compañero político hombre que sí podrá porque una mujer se ocupa de sus hijos." De hecho la alcaldesa de Bermeo apunta que hay encuestas en las que se ve claramente que "hay más mujeres divorciadas y separadas que hombres en política y con menos hijos que ellos."

La proxima iniciativa de 'Virgina Wolf Basqueskola' será conformar un grupo de “mentoras” entre las electas actuales o salientes para facilitar la acogida de las nuevas alcaldesas y concejalas en los equipos de gobierno que se conformarán tras las elecciones municipales del 26 de Mayo.