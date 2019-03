Música y Solidaridad se dan la mano en la Gala Lírica de la ONG Amor en Acció

Los concejales de Cultura, Vicent Granel, y la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, han presentado hoy junto a las responsables de la ONG de Borriana Amor en Acció, Carolina García y Ángeles Almela, una nueva edición de la Gala Lírica, un evento que tendrá lugar el próximo 9 de marzo en el CMC La Mercè de Borriana, y que como han explicado durante la presentación “destinará la totalidad de los beneficios recogidos a través del donativo de la entrada a los proyectos solidarios que desde hace años la organización lleva a cabo en diferentes puntos del continente africano.

Además, junto a los representantes municipales y de la ONG, también han querido estar presentes varios de los componentes que actuarán tanto en la propia Gala Lírica como en otras de las iniciativas que en los próximos meses llevará a cabo la ONG para recaudar los fondos necesarios para continuar con sus iniciativas solidarias en África. Ha sido la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, quien ha comenzado explicando que “es un orgullo para Borriana contar con una ONG como Amor en Acció, ya de sobra conocida en la ciudad, y que año tras año sigue organizando actos, ya sean a nivel educativo, cultural o artístico, como los que hoy presentamos que consiguen, siempre, reunir e implicar a mucha gente”.

A continuación ha sido la presidenta de Amor en Acció, Carolina Garcia quien ha detallado que “el primero de los eventos que presentamos es la Gala Lírica del próximo sábado en la Mercè donde participan numerosos artistas, conocidos internacionalmente en muchos casos, y que harán posible que la recaudación de la Gala se destine a uno de los proyectos que tenemos ahora en marcha en Costa de Marfil, la rehabilitación de un hospital en Daoukro, donde ya hemos hecho varias expediciones y que ahora completaremos con el envío de dos contenedores con el material necesario para trabajar en el hospital”. Seguidamente, ha sido la coordinadora de la Gala Lírica, Rosanna Morales, quien ha explicado que “seremos un total de nueve los y las cantantes que participaremos en la Gala, quienes estamos muy orgullosos de poder participar y ofrecer un programa lo más completo y atractivo posible, ya que tendremos ópera, zarzuela, piezas sueltas… para así cumplir con el doble objetivo de recaudar fondos para Amor en Acció y, a la vez, pasar una tarde divertida disfrutando de la música gracias también a la colaboración de la Academia Showdance por preparar a los bailarines y a Buraudio por el sonido”.

Finalmente, han sido el concejal de Cultura, Vicent Granel, la coordinadora de Amor en Acció, Ángeles Almela y el director del Grupo Teatral, Santiago Ríos, quienes han presentado las otras actividades benéficas culturales que en los próximos meses llevará a cabo la ONG. Almela ha querido “dar las gracias al Ayuntamiento por colaborar y hacer posible que esta Gala se celebre como queríamos, además de a toda la gente que nos ayuda y que este domingo hará posible que con cada entrada se puedan seguir salvando vidas en África con los tratamientos que se sufragarán con los beneficios obtenidos”. Almela ha anunciado que “el 13 de abril y durante toda la jornada, la Llar Fallera acogerá nuestra Feria anual de la Salut física, mental y emocional que haremos este año en Borriana, y pera el 2 de junio en el Teatre Payà, tendremos el estreno de la obra de Solera 10, “La Plaza Mayor”.

El director del grupo teatral, Santiago Ríos ha detallado que “estrenaremos una adaptación de la obra de Juan Alfonso Gil Albors, autor de hasta cuarto obras cortas de unos 25 minutos de duración, de las cuales hemos elegido una para adaptarla y convertirla en esta “La Plaza Mayor” dónde se desarrolla la acción en la que participan hasta diez actores y actrices, donde también participa el conocido Alfredo Rey”. Finalmente, el concejal de Cultura, Vicent Granel ha querido “animar a todos los y las borrianenses a adquirir las entradas que ya están a la venta tanto en la sede de Amor en Acció como en el CMC La Mercè”.

Granel ha querido manifestar que “por la parte que me toca a nivel cultural, quiero agradecer el trabajo que Amor en Acció realiza en este campo, ya que hace el esfuerzo de combinar la labor solidaria con la expresión cultural en nuestra ciudad, ya que una Gala como esta con cantantes pero también músicos y bailarines que la gente de Borriana puede disfrutar en su ciudad con tan sólo acercarse a la Mercè”. Y es que Granel ha querido finalizar diciendo que “a veces parece que no valoramos el trabajo que hacemos en nuestra ciudad a nivel cultural, y si esta Gala se celebrase en lugares como Valencia y con una entrada de 25 euros, probablemente, muchos y muchas lo pagarían con los ojos cerrados, pero la tenemos este sábado, en nuestra ciudad y por un precio mucho más asequible, que además van destinados a una labor benéfica, así que solo me queda animar a la gente a adquirir las entradas para disfrutar de la cultura con un fondo solidario”.