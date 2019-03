Musical sinfónico 'Eterno Mecano' en Onda

El Ayuntamiento de Onda ha presentado el musical sinfónico ‘Eterno Mecano’ que ofrecerá la Societat Artístic Musical Vila d’Onda (SAMVO) el próximo 29 de marzo a las 21 horas, en el Teatro Mónaco, con las voces de Ángel Bellido, Laia Benaches y Aisha Bordas.

El teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Onda, Lluís Pastor, ha explicado que durante este concierto tan especial “los vocalistas, la orquesta y el público serán los encargados de llevar a cabo unas versiones de este popular grupo madrileño que dio el salto a la fama en los años 80 que nunca se habrán visto ni escuchado. Es una nueva apuesta por la diversidad en la programación cultural de Onda, al mismo tiempo que ponemos en valor un colectivo local que siempre apuesta por la innovación en cada espectáculo”.

Canciones míticas como Hoy no me puedo levantar, En tu fiesta me colé, Cruz de navajas, Me cuesta tanto olvidarte y hasta 20 sintonías que seguro que todos los asistentes recuerdan se podrán escuchar con los arreglos de Francisco Andreu y bajo la dirección de José Antonio Cavero. Las entradas se podrán adquirir en la sede de la SAMVO, de lunes a viernes de 17.00h a 20.30h, y en www.entradasinfinity.com y tienen un precio de 15 euros y costarán 10 euros para los empadronados en Onda. Pastor ha querido “invitar a todos los ondenses a que puedan disfrutar de una actuación única que no dejará a nadie indiferente, ya que será un espectáculo de muy bien nivel y con una temática que puede agradar a todas las edades, ya que todos conocemos las canciones de conocido grupo Mecano”.