L'Alcora crea una ruta urbana saludable para fomentar la actividad física

El Ayuntamiento de l'Alcora, en su afán por promover la práctica de actividades físicas, ha diseñado una ruta urbana saludable. En sus aproximadamente 7 km de longitud, recorre el perímetro de la población, pasando por diferentes parques y enclaves naturales como el paraje de San Vicente.

Se trata de una ruta circular. Varias marcas, en forma de huellas, emplazadas a lo largo del recorrido, marcan el itinerario.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, y la concejala de Deportes, Ana Huguet, se han acercado esta mañana al punto de inicio y llegada, situado al lado del Ayuntamiento, donde se ha instalado un panel informativo.

“Caminar varios días a la semana durante media hora o más es un hábito realmente saludable, que además de los diversos beneficios demostrados que aporta a nuestra salud – como la mejora del sistema cardiovascular, la tonificación muscular, el control del estrés emocional o la mejora de la capacidad de conciliar el sueño, entre otros-, también es una manera sencilla de compartir actividades con amigos y familiares o entablar nuevas amistades” es uno de los textos que puede leerse en el panel.

“Esperamos que los vecinos y vecinas se animen a realizar esta ruta de forma periódica y que pase a formar parte de sus hábitos saludables”, ha manifestado Huguet.

Además de consejos saludables, se ofrece información como las calorías que se consumen aproximadamente, según el peso, por cada kilómetro recorrido, y el perfil del itinerario, entre otros datos técnicos.

El segundo panel se ha ubicado en el paraje de San Vicente e incluye información sobre el paraje y la ermita, así como sobre la Romería de San Vicente y la Mocadorà.

EN VALENCIÀ

L'Alcora crea una ruta urbana saludable per fomentar l'activitat física

“Esperem que els veïns i veïnes s'animen a realitzar aquesta ruta de forma periòdica i que passe a formar part dels seus hàbits saludables”, ha manifestat la regidora d'Esports, Ana Huguet

L'Ajuntament de l'Alcora, en el seu afany per promoure la pràctica d'activitats físiques, ha dissenyat una ruta urbana saludable. En els seus aproximadament 7 km de longitud, recorre el perímetre de la població, passant per diferents parcs i enclavaments naturals com el paratge de Sant Vicent.

Es tracta d'una ruta circular. Diverses marques, en forma de petjades, emplaçades al llarg de recorregut, marquen l'itinerari.

L'alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, i la regidora d'Esports, Ana Huguet, s'han acostat aquest matí al punt d'inici i arribada, situat al costat de l'Ajuntament, on s'ha instal·lat un panell informatiu.

“Caminar uns quants dies a la setmana durant mitja hora o més és un hàbit realment saludable, que a més dels diversos beneficis s'ha demostrat que aporta a la nostra salut -com la millora del sistema cardiovascular, la tonificació muscular, el control de l'estrés emocional o la millora de la capacitat d'agafar el son, entre d'altres-, també és una manera senzilla de compartir activitats amb amics i familiars o de fer noves amistats” és un dels textos que pot llegir-se en el panell.

“Esperem que els veïns i veïnes s'animen a realitzar aquesta ruta de forma periòdica i que passe a formar part dels seus hàbits saludables”, ha manifestat Huguet.

A més de consells saludables, s'ofereix informació com les calories que es consumeixen aproximadament, segons el pes, per cada quilòmetre recorregut, i el perfil de l'itinerari, entre altres dades tècniques.

El segon panell s'ha situat al paratge de Sant Vicent i inclou informació sobre el paratge i l'ermita, així com sobre la Romeria de Sant Vicent i la Mocadorà.