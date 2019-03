Camilo Puertas: "El deporte es mucho más que el resultado de una prueba"

Camilo Puertas Fernández, es el mejor triatleta de la historia de Córdoba, que ha trabajado por hacerse un hueco entre la élite y ha llegado pisando fuerte. Camilo ha cerrado un año extraordinario consiguiendo la plata absoluta en duatlón Cross en Ibiza. Además, el triatleta ha sumado varias medallas nacionales individuales absolutas en duatlón y triatlón llegando a ser campeón de España de Duatlón Cross Élite, subcampeón de Europa de Duatlón Cross y de España de Triatlón Cross Élite, además de obtener un bronce nacional en Triatlón Sprint Élite. Sus comienzos en el deporte fueron en la natación. Tras finalizar sus estudios de INEF compagina las oposiciones a bombero y el deporte que tantas alegrías le está dando. Este año asume un reto tras firmar por el ANB Fanox Triathlon Team, uno de los clubes más destacado de esta disciplina deportiva tras pasar por el Montilla-Córdoba Triatlón y hacer de este club como uno de los grandes exponentes en España. El triatlón es una de las modalidades deportivas que más está creciendo en los últimos años y Córdoba tiene un referente.

La temporada para Camilo acaba de comenzar tiene un largo camino hasta los meses de junio y julio donde están las pruebas más destacadas.

Lo primero darte la enhorabuena por el magnífico año 2018 que acabas de cerrar. ¿Te imaginabas un año así cuando te iniciaste en el mundo del Triatlón?

No, que va para nada. Yo siempre voy año a año, intentando mejorar lo que he hecho el año anterior o incluso día a día. Si una semana he tenido un entreno y a la siguiente tengo el mismo entrenamiento me fijo para intentar mejorar los tiempos respecto al de la primera semana. Por ahora estoy muy contento y espero seguir así.

¿Cómo se lleva ser uno de los referentes de este deporte?

Por ahora lo llevo muy bien, por suerte hay mucha gente que no me conoce y no tengo problema de ir por la calle y que me vayan parando mucho (se ríe). Para mí es un orgullo llevar el nombre de Córdoba por todos los lugares en los que compito y que se escuche Córdoba bien alto tanto en territorio nacional como fuera.

¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar?

Pues esto depende de hasta donde quieras llegar, como otro deporte cualquiera. Si te quieres dedicar a esto hay que dedicar mucho tiempo y si te lo tomas como deporte y salud se le dedica bastante menos tiempo. En mi caso depende del momento de la temporada, pero casi todos los días suelo entrenar dos cosas. O nado y corro o corro y hago bici, también intercalo sesiones de gimnasio para fortalecer y evitar lesiones, pero en definitiva a la semana suelo entrenar alrededor de 20 horas.

¿Te presiona ser uno de los deportistas más destacado y referente en Córdoba?

Quizá hace unos años sí que era así, y creo que todos los deportistas hemos tenido etapas así. Yo me di cuenta que pensar de esta manera era una tontería, que en lo que había que fijarse es en el trabajo que has hecho para llegar hasta esa prueba. Un resultado es solo un resultado y lo que no puede ser es que un día malo refleje tu estado de forma o que a lo largo de la temporada no has entrenado. Yo ahora disfruto de cada entrenamiento, de cada prueba que realizo y por ahora me va muy bien. Que sale mal, no pasa nada, se aprende más de los errores y si sale bien pues mejor que mejor.

¿A qué se debió ese cabio de mentalidad?

Al final es un cúmulo de situaciones. Vas hablando con gente que te orienta que te dice cómo puedes mejorar y al final das ese paso. No es un cambio radical, es madurez. Te vas dando cuenta que el deporte es mucho más que unos resultados.

¿Cuándo aparece el deporte en tu vida?

Yo sé que mis padres han practicado deporte, no a alto nivel, pero sí ha estado presente en mi casa. Yo desde pequeño he practicado natación, atletismo, baloncesto, fútbol sala y al final decidí quedarme con la natación. Poco después ya apareció el triatlón.

¿Por qué decidiste apostar por el triatlón?

Por un lado el lado el salto vino motivado porque la natación es un deporte muy monótono. Solo se busca mejorar tiempos y eso es complicado, porque requiere muchas horas de entreno y yo ya estaba cansado. En eso momento en mi club, Natación Córdoba, había sección de triatlón, que por cierto lo llevaba mi tío, y decidí probar. Yo quería lago divertido que me hiciera mantenerme en algo del deporte.

Normalmente, se suele decir que los mejores triatletas son buenos nadadores, ¿Eso que tiene de realidad?

Pues sí y no. Los que hemos nadado desde pequeños, y ya no hablo por mí si no por gente que se ha dedicado más a la natación, lo que has ganado de pequeño lo tienes ahí para el resto de la vida. Es como la pócima de Asterix y Obelix (risas). Pero tampoco quiere decir que una persona que no haya nadado desde joven puede rendir como una persona que o haya nadado desde pequeño. Todo es ponerse y al final si estás bien orientado y guiado y te tomas las cosas en serio puedes llegar a lo que te propongas.

24 años, has finalizado los estudios de INEF y ahora compaginas el deporte y las oposiciones a Bombero ¿Cómo se combina y se saca tiempo para todo esto?

Pues la verdad que es complicado. Pero al final es organizarse bien. Todo en la vida es organizarse y dedicar los tiempos necesarios a cada cosa. Si tú eres capaz de aprovechar el momento en el que te pones a estudiar y sacarle partido y cuando estás entrenando sacarle partido, al final puedes sacar todo adelante. Esa es la recomendación que yo les hago a todos los chavales que me preguntan que como soy capaz de llevar todo para adelante, pero lo que pasa es que hay que querer. Es muy fácil poner excusas pero cuando te propones algo siempre hay medios para conseguirlo.

¿Cuantas horas dedicas al deporte y al estudio?

Desde hace un año y medio estoy casi toda la mañana estudiando, y antes de comer meter un entrenamiento. Por las tardes me dedico a otro tipo de estudio que no requiera de tanta concentración y lo compagino con los entrenamientos.

¿Qué es para ti la familia, y qué papel juegan en tu desarrollo profesional como deportista?

Por suerte, no voy a negarlo, tengo un patrocinador, Deza, que me ayuda bastante. Pero es verdad que al final no llegas a costearte todo lo que del deporte conlleva. Mis padres me han ayudado bastante y nunca me han puesto ninguna pega y he podido disfruta siempre.

Y en el sentido de cercanía ¿cómo viven ellos tu deporte, tus viajes?

Yo no recuerdo una prueba en la que no hayan estado mis padres o mi padre o mi madre. Siempre se prestan a venir a cualquier sitio, me apoyan en todo, me ayudan en lo que haga falta… Ese es el resultado de un trabajo que no se ve, pero que está ahí y que se nota detrás del esfuerzo de una competición.

Un reto bonito ahora el cambiar de club, ¿qué supone para ti el formar parte del ANB Fanox Triathlon Team?

Pues se pusieron en contacto con nosotros al final de la temporada pasada y es un equipo que busca una estructura a nivel nacional, son pioneros en ese aspecto y era una oportunidad que no podíamos dejar escapar. Es una oportunidad que no sabemos cuándo se puede repetir y que hemos querido aprovechar. Ahora mismo nos están tratando muy bien estamos muy contentos y espero que sea asó la cosa. Evidentemente, aprovechamos del equipo que hay que es muy potente y esperamos conseguir muchísimos resultados.

¿Qué significa para ti el club triatlón Montilla?

El Triatlón Montilla me ha hecho poder competir en la máxima categoría. Gracias a ellos he podido conocer a mucha gentes, muchos rincones de España y a mí me han ayudado en todo lo que ha estado en sus manos. Yo estaré siempre agradecido a ellos y quién sabe si yo podré alguna vez volver a la que ha sido mi casa.

Centrándonos en esta temporada, ¿Dónde vas a poner más interés esta temporada, cuáles son tus objetivos?

Siempre es difícil planificar las competiciones porque casi siempre dependes de resultados para poder acceder a otras. Por suerte he conseguido plaza para el mundial de Triatlón Cross y a partir de esa prueba que creo que es la más importante, me centraré en la primera semana de junio en la que se celebra el Campeonato de España de Duatlón y Triatlón Cross en las que se ganan las plazas para el Campeonato de Europa. Esos van a ser mis picos de forma y ya pues todas las pruebas que vayan surgiendo intentaremos aprovecharlo y rendir al máximo nivel.

¿Qué significa poder contar con tus hermanos en esta aventura deportiva? Vienen pisando fuerte.

Es una suerte y una ventaja. Uno no siempre tiene la motivación o ganas de entrenar y al final el poder salir a entrenar acompañado hace que tiren de ti. Siempre das un puntito más, que si vas solo. No es igual entrenar solo que acompañado aunque ya después cada uno trabaje de manera específica lo que tiene marcado, pero siempre gusta ir acompañado.

¿Eres un espejo para ellos?

Puede ser, espero que sí, pero espero que se fijen en otros deportistas que están por encima de mía, y que a mí me pasen como aviones. Ya están a punto, la última vez que corrimos juntos casi me ganan. Para mí es un orgullo y no tengo ningún problema en que me ganen.

Sois de otra pasta los hermanos Puertas, ¿Qué sueño persigue Camilo dentro del mundo del deporte?

Un triatleta que está compitiendo en copa continentales, copa del mundo, siempre le gustaría debutar en una World Series, pero con el nivel que hay ahora mismo en España para mí es casi imposible. Con el tema de Triatlón o Duatlón Cross se abre más el abanico y me gustaría poder conseguir alguna vez medalla en un mundial.

En tu poco tiempo libre, entre entrenar, competir, estudiar, ¿en qué te gusta invertir el poco tiempo libre que te queda?

Pues como una persona normal, pasear por el centro de Córdoba, salir a comer y cenar con mis amigos, esas cosas.

¿Te sueles quedar en los hoteles cuando vas a competir a otros países o ciudades?

Depende del viaje. A lo mejor llegas con el tiempo justo y no te da tiempo, pero si hay tiempo si suelo visitar la ciudad. Además, como llevamos la bici, la utilizamos como medio de transporte pues es más fácil y más rápido.