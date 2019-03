Natxo: "No se nos puede escapar un partido en los últimos minutos"

El entrenador del Deportivo, Natxo González, ha reconocido que a su equipo no se le puede "escapar" un partido como el de este lunes con el Alcorcón (2-2).

El Deportivo no pudo pasar del empate en un encuentro en el que se adelantó el Alcorcón de penalti y al que los coruñeses habían dado la vuelta antes de que Víctor Casadesús anotara el 2-2.

"No se nos puede escapar un partido en los últimos minutos después de haber logrado lo que habíamos logrado", indicó el preparador deportivista.

"Hay formas de cerrar el partido, jugar un poquito con el reloj y creo que desde mi posición, también. El último cambio lo he hecho porque David (Simón) estaba al límite de la expulsión y para tapar a Nono, que hizo un partidazo", señaló.

El preparador deportivista admitió que "la entrada" en el partido fue "mala" y el Deportivo jugo "con mucho corazón" pero le faltó "juego".

"Nos hemos repuesto a pesar de no estar bien y es una pena no acabar matando el partido con el resultado que hubiéramos conseguido. Seguro que si hubiera sido al revés no se juega ni tres minutos", explicó.

Cristóbal: "Hemos sido un equipo valiente"

Cristóbal Parralo, entrenador del Alcorcón, ha explicado que su equipo fue "valiente" ante el Deportivo para sumar un punto en Riazor. "Hemos sido un equipo valiente, que ha buscado la portería rival, aunque en ciertos momentos nos hemos defendido como pudimos", comentó en su comparecencia ante los medios.

"Hemos tenido un par de meses en que las cosas no salían como nos gustaba, pero no hemos dejado de trabajar y espero que los resultados nos vayan acompañando", deseó.

Reconoció que ha sido "especial" para él volver a Riazor y sobre el Deportivo dijo que "lleva tres empates seguidos en casa y son puntos importantes" que se ha dejado pero tiene "margen suficiente para reaccionar".