Esta semana se celebra en Montecastillo, el I Circuito Andalucía Golf Tour

La prueba, que se celebrará en Montecastillo los próximos días 7 y 8 del presente mes, será la primera de las tres de las que se compone el Circuito Andalucía Golf Tour, siendo las siguientes en Marbella en mayo y en Sevilla en septiembre.

El evento contará con la participación de ex deportistas famosos, empresarios y periodistas. Los pilares fundamentales del mismo son el deporte, la educación, el turismo, la igualdad de la mujer y la solidaridad.

El Circuito Andalucía Golf Tour tiene la finalidad de dar visibilidad en esta primera edición a tres aspectos concretos: la lucha contra la violencia machista y la igualdad de la mujer en el deporte, la discapacidad e integración social y la ayuda a la infancia.

Para esta prueba, que se celebrará el 8 de marzo, han mostrado su respaldo los siguientes participantes: Víctor Sánchez del Amo (ex futbolista y entrenador), Gerard López (ex futbolista), Bernd Schuster (ex futbolista y entrenador), Esteban Vigo (ex futbolista y entrenador), Miguel Ángel Nadal (ex futbolista), José Luis Malduenda (jugador de baloncesto), Juan Carlos Ferrero (tenista), Moisés Arteaga (ex futbolista), Juan Quirós (golfista), Julien Escudé (ex futbolista) y Alfonso Pérez Muñoz (ex futbolista). En el aspecto de personalidades han mostrado su respaldo Óscar Higares (torero), Nuria Marcha (empresaria), Miguel Abellán (torero), Pepín Liria (torero), Verónica Mengod (actriz), Poti (coreógrafo) y Mónica de Tomás (influencer). Asimismo han confirmado su participación los periodistas Pedro Carballo, Santiago Roldán, José Antonio Ruiz, Iñaki Cano y Nacho Aranda.

La prueba deportiva se celebrará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, “para dar visibilidad a la mujer y apoyar a la igualdad en todos los ámbitos en general y en el deporte en particular”, ha explicado Sánchez del Amo.

Cena solidaria en Montecastillo realizada por ‘Universo Santi’

Previamente, el día de la víspera 7 de marzo, el evento deportivo se completará con varias acciones solidarias y de fomento del ‘networking’ entre empresas como la Cena Benéfica a favor de ‘Madre Coraje’. Tendrá lugar a las 22 horas en el Hotel Barceló Montecastillo y realizada por el Restaurante ‘Universo Santi’ con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos al proyecto de desarrollo en los Andes de Perú (Kusisqa Ayllu) denominado ‘Mujeres organizadas de Angaraes por su derecho a una vida sin violencia’. Se dará así reconocimiento a la labor que realiza el restaurante que continúa el legado del gran chef Santi Santamaría, primer chef español en lograr 7 estrellas Michelín y que cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de personas con discapacidad.

La cena contará con la actuación del afamado humorista jerezano Luis Lara, que ofrecerá distintos monólogos. El aforo de la cena se completó a las pocas semanas de abrirse el plazo, no obstante las personas interesadas en apoyar la causa pueden aportar su donativo a ‘Madre Coraje’ a través del ‘Hoyo 0’ en el número de cuenta ES17 2100 8545 012200196452.

Charla sobre gestión de equipos y liderazgo en ‘Universo Santi’

Igualmente, el día 7 de marzo a las 19.30 horas tendrá lugar en Universo Santi una charla de coaching deportivo, organizada por SPORTED en colaboración con el grupo de networking CEN Cádiz donde el ex futbolista y entrenador profesional así como socio-fundador de SPORTED Víctor Sánchez del Amo, junto al emprendedor Sergio Cervantes, también co-fundador de SPORTED, y de la Escuela de Fútbol de la Fundación Real Madrid en Singapore darán la ponencia titulada ‘Diseñando un vestuario ganador. Claves de liderazgo y gestión de equipos en el deporte para lograr el alto rendimiento en la empresa” a la que han confirmado su asistencia más de un centenar de empresarios de la provincia, Andalucía y el resto de España, siendo un espacio ideal para establecer nuevas relaciones profesionales a través del ‘networking’.