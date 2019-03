El Ayuntamiento inicia el proceso para la expropiación de los terrenos para la futura Residencia de Mayores

Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, correspondiente al mes de febrero, celebrada el pasado miércoles 27, con amplio y extenso orden del día, que se prolongaba por espacio de poco más de dos horas y media.

Prácticamente todos los puntos tratados fueron aprobados por unanimidad, aunque con la ausencia de los grupos del PP, su portavoz, Juan Ruiz, asistía, a la misma hora, como diputado provincial, al Pleno de la Diputación Provincial y Ganemos, en este caso su portavoz, Manuela Blanco, sólo ha asistido a la sesión en la que tomaba posesión, el pasado 3 de diciembre, a pesar de con posterioridad se han celebrado hasta tres plenos municipales más.

Sin lugar el de mayor transcendencia, el inicio de las actuaciones para la apertura del expediente de expropiación forzosa parcial 4.500 metros cuadrados del solar en los terrenos del antiguo instituto de Formación Profesional ‘Narciso Mesa Fernández’, con destino a realizar la ‘Residencia de Ancianos de 3ª Edad’. Se aprobaba con el voto a favor de los tres grupos presentes (PSOE, PA E IU), aunque con un intenso debate.

El portavoz del grupo Andalucista, Juan López, a partir de ese día se hizo efectivo su pase al grupo de concejales no adscritos, pese a denunciar la, que considera, utilización política, durante muchos años, de ese proyecto, reconoce la inviabilidad del proyecto en el paraje del ‘Pilar de la Dehesa’, “… Es el punto estrella de todos los partidos políticos, a la hora de hacer un programa electoral. Algo que, realmente, es necesario en Jódar y que debería estar hecho hace muchísimos años, pero que sea ido aprovechando para hacer campaña con esto, a la hora de enfrentarnos a una campaña o programa electoral. Se nos plantea la expropiación de 4.500 m2., la parte delantera, en una zona que, habrá que ver si es edificable o no. Hubo un intento de hacer una residencia de ancianos en el ‘Pilar de la Dehesa’, y aquello fracasó, entre otras cosas porque el dinero se malgasto, tampoco era zona edificable, y otra serie de trabas y cuestiones… En cuanto a los emplazamientos, había varias opciones, al final se ha elegido ahí porque es algo más céntrico, también se han tenido, parece ser, en cuenta algunos colectivos de ancianos, parece ser que ese sería un emplazamiento más idóneo. Nosotros vemos necesario que se cree esa residencia, que debería de haber estado hecha hace muchísimos años. Y ya aprovecho para decir, que esas instalaciones del ‘Pilar de la Dehesa’ deberían de tener alguna utilidad. Como es algo necesario y útil, para las personas mayores de nuestro pueblo, para todos. Decimos que si a esta expropiación…”.

Más contundente se mostraba la portavoz de Izquierda Unida, Juana Cazorla, que incluso llegaba a calificar como “Mentiroso Patológico” al alcalde, además de afirmar que le costaba mucho trabajo decir que si a este punto, “… Es una lástima que las elecciones sean cada cuatro años. Entendemos que un problema tan importante, que se quiera utilizar una necesidad que tiene Jódar, para nuestros mayores, políticamente, como se ha hecho, durante años, con el tema de la guardería. Nos parece una falta de responsabilidad. La iniciación de las obras de la residencia que está en el ‘Pilar de la Dehesa’, aquí, por parte del PSOE, durante años, que son 8 años, se han ido poniendo diferentes piedras. Y hay que recordárselas. Yo, la verdad, que tengo poca memoria, en muchas cosas, porque entiendo que cuando estas delante de un mentiroso patológico, porque no se le puede decir otra cosa, intentas hacer un muro, porque si no sería inviable venir aquí todos los plenos y tener que aguantar la manipulación de estas cuestiones. Y ahora, después de ocho años de gobierno, estos señores que están aquí, dicen que nos van a hacer la residencia de ancianos, con todo lo que conlleva este expediente. Que no se manipule, que no se utilice, como se ha estado utilizando la guardería, porque pese a todo, hay está la guardería. Y ahora, la residencia que hay en el ‘Pilar de la Dehesa’ habrá que darle una utilización, o es que porque a ustedes no les guste vamos a dejar que se caiga. Y llevan, ya ocho años sin hacer nada. Nos cuesta mucho trabajo decir que si a este punto, porque sabemos que es una manipulación y una utilización política, lo que pretende este equipo de gobierno. Pero tampoco queremos que salgan diciendo, en algunos medios, que Izquierda Unida ha votado en contra de que se expropie, para hacer una residencia de ancianos. Entonces, como tenemos una responsabilidad, porque entendemos que es una necesidad, que nuestros mayores lo necesitan, pero desde luego no lo van a hacer ellos, lo vamos a hacer nosotros…”.

El alcalde, José Luis Hidalgo, hacía constar en acta la calificación de “Mentiroso Compulsivo” de la portavoz de IU y salía a paso de las condiciones, que no reúne, las instalaciones, inicialmente previstas en el ‘Pilar de la Dehesa’, “… La que miente es usted, y de manera reiterada. Al final da tanta vuelta (Hablando de la empresa del gas, de la Guardería Municipal y unas supuestas reuniones con responsables de Bankia), para terminando que si, porque sabe que llevamos razón. Cogieron ustedes, los suyos, y como decía algunos mayores - ¿Es que se piensan que somos jamones, para llevarnos al ‘Pilar de la Dehesa’ para que nos curemos?- Eso lo decían nuestros mayores. Esto no es que lo dejemos tirado por dejarlo tirado. Es, simplemente, que no hay manera de utilizarlo. Si es que es así de sencillo, porque como no trabajan, recurren a la mentira y luego intentan dejar a los demás mal. A los que nos inflamos de trabajar, para intentar arreglar los desmanes que dejaron ellos. Y nos hablan de la guardería, si es que se meten ustedes mismos en el lio. Este es otro ‘marron’, que dejaron, como la guardería, dice – A pesar de todo, ahí está – Claro a pesar de que le hemos tenido que meter un dineral, para asegurar la seguridad de los críos esta última campaña. En un edificio nuevo, y que se cae a pedazos, ellos lo ven tan normal. La residencia (del ‘Pilar de la Dehesa’), cuando nosotros llegamos a gobernar, no tenía ni desagües, no había conexión a la red pública. Por eso y otras mil cosas, la hicieron ustedes en terrenos no urbanizables, no tenía ni un papel, la Junta de Andalucía no tenía constancia oficial de su existencia, ustedes no tenían ni la licencia administrativa previa, nada. Lo hicieron como todo lo que se hacía en Jódar entonces, ‘sin ton ni son’, al disparate. Mientras que otros municipios, en aquellos años, pillaron residencias, porque fueron hábiles, se fueron a zonas urbanizables, hicieron su residencia, la pusieron en manos de empresas para que las gestionaran y sacaron las licitaciones. Llegan los años de crisis, y nos toca a nosotros resucitar lo que ustedes enterraron. Hemos estado estos años trabajando, resolviendo papeleos, y hemos estado esperando a que fluyeran las plazas. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), estos que nos e han aprobado, preveían nuevos fondos para la Ley de Dependencia y esta residencia está adscrita a esa ley. En los últimos años hemos trabajado, aún más si cabe, en contacto con empresas especialistas, con los técnicos de la delegación de Salud, y todos, absolutamente todos, coincidían que esas instalaciones no valen para nada. No cumplen normativa alguna. Y otra cuestión, eso estaba dimensionado para 62 plazas, en tanto, que las necesidades que estimaba la delegación son, en torno, a 130. Más del doble de las plazas, con más del doble de los puestos de trabajo. Ese ya, tan solo, es argumento, más que suficiente, para cambiar la ubicación…”.

También respondía al portavoz del PA, sobre la edificabilidad de la nueva ubicación, “… Ya está visto con los técnicos municipales. El procedimiento que comenzamos hoy está la recalificación de ese terreno, porque es dotacional y si sirve como tal. La cuestión es que vamos a cambiar la edificabilidad, porque estas residencias, las empresas lo que piden, para una mayor y mejor gestión del espacio, es que este en determinado número de plantas repartido. Más allá de cualquier debate, votan todos que si, porque saben que si, porque saben que lo que se hizo allí es una ruina, que no vale para nada. Nosotros hacemos las cosas por el pueblo, pero con el pueblo, escuchando al pueblo. Teníamos dos opciones, que una era en ‘Las Glorias’ y otra la expropiación de este terreno. Nosotros llegamos a reunirnos con la Junta de Gobierno del ‘Centro de Participación Activa de Personas Mayores’, y todo el mundo coincidía en que le gusta más este terreno y si hay que perder seis meses en expropiaciones, que se pierdan. Hay una cosa que es la ocupación urgente, el terreno ya no es nuestro problema. Nuestro problema es que la Junta de Andalucía, con el nuevo gobierno, cumpla los compromisos que ya tenemos con el anterior gobierno, que los van a tener que cumplir, porque están firmados. Las señoras de Izquierda Unida se ríen, como diciendo ahora os pondrán problemillas, esta es la Izquierda que tenemos en Jódar. Esa es la ubicación que quieren los vecinos y vecinas de Jódar, que quieren nuestros mayores… Hemos iniciado el expediente de expropiación, después de haber intentado llegar a un acuerdo, y ha sido imposible, porque las exigencias no es solo que fuesen económicas, querían que se les entregarán y recalificaran terrenos. No lo hemos hecho porque nuestra idea es continuar expropiando el resto, hasta el total, para uso público de este ayuntamiento. En este presupuesto van dotadas las cantidades necesarias para esta primera expropiación, y que en el presupuesto de 2.020 habrá nuevos importes para seguir expropiando todo el terreno al completo. Estando como dotacional (actual), tiene una valoración de, en torno, a 10 €uros/M2. 4.000 metros, 40 mil €uros, aproximadamente. Sin embargo quieren muchísimo más. Yo a un vecino de Jódar, a lo mejor me pensaba si le expropiaba algo así por 10 €uros, pero a un banco, si podemos expropiarle, en beneficio del pueblo, no les quepa la menor duda de lo que estoy diciendo, que este es el primer paso, y que el año que viene, con nuevo presupuesto, damos nuevos pasos para continuar expropiándolo y poner todo ese terreno al servicio del ayuntamiento.”.

En el punto tercero, tras aprobar el acta de la sesión anterior y dar cuenta de los decretos de la alcaldía, se aprobaba, por unanimidad, y a instancia de la intervención municipal, el primer ‘Reglamento de Control Interno’ del que carecía, hasta ahora el Ayuntamiento de Jódar.

El todavía, en ese momento, portavoz del grupo Andalucista, Juan López, justificaba su voto a favor, explicando que con él se pretenden evitar problemas, en los diferentes procesos y gestiones municipales, “… En la comisión informativa, previa al pleno, el interventor nos estuvo informando que diferentes aspectos del ayuntamiento tenían que pasar primero por la intervención. Para lo que va a servir es para evitar problemas en los procesos de contratación y otros. Atendió a todas las dudas que le planteamos los portavoces…”.

La portavoz de IU, Juana Cazorla, también votaba a favor, considerando, “…Todo lo que venga a regular, sobretodo el tema de las contrataciones, está muy bien y tener una fiscalización y control en este tema…”.

En la misma línea, también se aprobaba el ‘Acuerdo económico y social del personal funcionario’ y ‘Convenio colectivo del personal laboral’, también inexistente hasta el momento, explicaba la primera teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, María Teresa García, “… Hace muchísimos años que este ayuntamiento está sin convenio. Nos hemos reunido tanto con los sindicatos, como con los propios trabajadores, para hacerlo por consenso, entre todos, se ha mirado por todos sitios, para que la subdelegación no nos lo eche para atrás. Fue todo por unanimidad, sobretodo mirando por nuestros trabajadores, tanto funcionarios como personal laboral…”.

En el transcurso del pleno se aprobaba la cesión de hasta tres espacios públicos a otras tantas entidades, como son los locales en la calle El Emigrante (antiguo INEM), a la Asociación de Familiares y Colaboradores de Enfermos de Alzheimer ‘Sierra Mágina’, las antiguas escuelas de la calle Sevilla, a la Asociación Eco-cultural ‘Huerto de la Cora’ e incluso la Torre Sur del Castillo de Jódar, a la Consejería de Medio Ambiente, para Centro de Visitantes del Parque Natural de Sierra Mágina. En este último caso el alcalde llegaba a explicar, “…Aquí lo que sucede es que, teóricamente, esta Torre Sur lleva cedida años, pero resulta que no hay documentación en este ayuntamiento, ni en la propia delegación territorial. No sabemos es que, si hace años, la cesión fue de manera informal, no se formalizó por acuerdo plenario, no existe como tal, y esto pone en peligro una subvención importante, de en torno a 300.000 €uros, para la accesibilidad y mejor adaptación del Castillo. Ante la duda, traemos a pleno esta cesión, no supone ningún cambio respecto a lo que hay actualmente, ni lo que ha habido en los últimos años…”.

No habiéndose presentado alegaciones alguna a la aprobación inicial del ‘Plan Municipal de Vivienda y Suelo’, pasa a ser definitivo, transcurridos los quince días tras su próxima publicación en el BOP Jaén. Votaban a favor los tres grupos presentes, pero la portavoz de IU, matizaba, “… Esto no es para hacer viviendas en Jódar, que no se mal interprete. Esto es para tener un mapa, para saber los terrenos, las viviendas que hay en Jódar, la disposición, la utilidad que se pueda dar. Desde luego no es para la construcción de viviendas. Desde este equipo de gobierno, vamos a ver lo que prometen en estas, no han hecho ningún tipo de gestión, en este caso. Vamos a decir que sí, porque es positivo tener ese tema, para trabajar sobre el terreno…”.

Mociones

El, todavía, portavoz del PA presentaba la moción, ‘Mejoras en la seguridad vial del municipio de Jódar’, en la que proponía diferentes propuestas para la ordenación del tráfico, habilitación de parkings temporales, asfaltado de solares, nueva señalización y funcionamiento de los semáforos. Contaba con el voto a favor del grupo de IU, pero al votar en contra el grupo del PSOE, era rechazada.

La portavoz de IU no dudaba en calificar de verdadero despropósito la señalización en Jódar, “… Esperamos que, por parte del equipo de gobierno, lo acepte y lo asuma que ha sido una dejación… Es un verdadero despropósito la señalización en Jódar. Lo que se está pidiendo aquí es que se haga un arreglo, que se admita que hay esas carencias…”.

La portavoz del equipo de gobierno justificaba el voto en contra, señalando que es la Policía Local la que tienen las competencias para la ordenación y señalización del tráfico, respetando su asesoramiento, “… El portavoz del Partido andalucista pretende que habilitemos parkings en terrenos que no son municipales. Propone que alquitranemos terrenos que no son municipales, para unir calles que no tienen forma de ser unidas. Propone que pongamos señales de tráfico, sabiendo que es la Policía Local quién tiene las competencias, y respetamos el asesoramiento de ella. Todo es mejorable, este equipo de gobierno va a continuar mejorando nuestro tráfico. Si hay que poner señales de tráfico, arreglando aquellos semáforos, a los cuales les hicieron unas zanjas que no encontramos, ni nadie sabe por dónde va el cableado. Tenemos mil problemas. Lo vamos a hacer asesorándonos de la policía, y a la misma vez la policía se asesora con especialistas en tráfico…”.

Juan López, ciertamente contrariado, por el voto en contra del grupo socialista, cerraba su segundo turno de intervención, “… Lo único que tiene que hacer, la Policía Local, es mandar al empleado municipal correspondiente a que quite un ‘Ceda el Paso’ que está mal puesto y lo ponga al final de la calle, porque está al principio dela calle, eso es lo único que estoy diciendo, que es que no tienen, ustedes, ni que hacer señales nuevas… Si ustedes no quieren aprobar la moción, ya está, pero no inventen lo que no es, porque en todos los municipios, y en todos los ayuntamientos, se coge un terreno, se pintan cuatro rayas y se hace un parking provisional… Que los semáforos no funcionan desde hace 16 años, de acuerdo, que no se encuentra el cableado, de acuerdo, pero ahora mismo están ustedes gobernando y los responsables son ustedes, y los semáforos quién tiene que ponerlos en funcionamiento son ustedes… No se queden con unos arreglos básicos de las calles, hagan una cosa que se llama ‘Plan de Seguridad Vial’.

Cerraba el debate, en esta moción el alcalde, “… Siempre agradecer cualquier aportación, nuestro espíritu de seguir mejorando, pero disparates no, por favor. Dice la portavoz de IU que el tráfico en Jódar es un verdadero despropósito. Si le hubiera preguntado a sus compañeros, le habrían dicho que las competencias y quién asesora, y ejecuta, en materia de tráfico es la policía, que, a su vez, busca asesores y especialistas. Que el tráfico no es a ver como la señora Cazorla llega antes a su casa. Es la seguridad, son competencias que tiene la policía. Siempre hay una señal que se puede poner, como todo, para mejorarlo todo. Pero al portavoz del PA, disparates no. Propone usted que hagamos instalaciones en terrenos particulares, que cuatro rayas se ponen en cualquier lado. Claro, las ponemos en su casa, y que le aparquen en su patio. El vecino que tiene solares suyos tampoco quiere que se haga. Todos los solares que ha mencionado son privados… Yo lo que hago es un llamamiento a que en días que se sabe que hay más colapso, por las procesiones, por este tipo de celebraciones (Carnaval y Fiestas Medievales), donde se prevé la afluencia de muchísimos vecinos y vecinas, que usemos el coche con mayor racionalidad…”.

Sí que se aprobaban las mociones presentadas por IU, sobre la ‘Huelga Feminista’, una del PSOE relativa a los planes de empleo, estas dos por unanimidad, con el voto a favor de los tres grupos políticos presentes.

Así mismo, se aprobaba otra moción del propio PSOE, en este caso a instancia de la Federación Andaluza de Caza, en defensa de la caza, como motor de desarrollo socio-económico del mundo rural y herramienta de conservación medio ambiental. En este caso solo con los votos de PSOE y PA, abstención de Izquierda Unida.

Con carácter de urgencia se incorporaba la propuesta del ‘Plan Presupuestario Municipal del periodo 2.019 – 2.021”, de conformidad con una nueva normativa Europea, según el informe técnico de la intervención municipal. Se aprobaba con los votos a favor de PSOE y PA, abstención de IU.

También se tomaba en conocimiento de la decisión de Juan López Blanco de abandonar el Grupo Municipal Andalucista, pasando a ser concejal no adscrito de la corporación municipal.

En el apartado de ruego y preguntas final, el ya concejal no adscrito, Juan López Blanco, se interesaba por la disposición de espacios públicos para asociaciones y colectivos de la ciudad, además de insistir por su interés por el posible destino de las instalaciones de la antigua residencia de mayores en el ‘Pilar de la Dehesa’.

La portavoz de IU también volvía sobre la viabilidad de la nueva ubicación de la residencia en los terrenos a expropiar, y por la situación de los trabajadores municipales, en procesos judiciales para la regularización y estabilización de su situación laboral.