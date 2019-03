José Cuba: "En España vivir deste deporte non é posible"

José Cuba proclámase, por decimoquinta vez, campión naiconal de loita libre -125kg. Malia que poida parecer unha rutina "gañar este título sempre é especial", afirma o chairego. No traballo, no sacrificio e o rodearse dun grupo humano "moi bo" residen as chaves para acaderen estes éxitos.

O deportista insiste en que nos derradeiros anos o mundo da loita avanzou moito, pero ainda queda camiño por percorrer. "As institucións colaboran máis, a loita feminina está en auxe, os cativos anímanse... pero é importante que non se pare".



Económicamente "en España estamos moi atrás" e vivir únicamente da loita é imposible."As institucións deberan mirar cara a países coma Italia onde os deportistas teñen máis facilidades laborais". José, de feito, compatibiliza a súa profesión, policía nacional, cos adestramentos propios dun deportista de élite. "A oposión deume moita tranquilidade, de feito antes non tiña estabilidade e era moi complicado. En 2012 estiven a piques de abandonar". Agora a mirada de José está posta posta en Tokio 2020.

