Los niños de Madrid que pidieron salvar el planeta a los líderes mundiales

El colegio público La Navata de Galapagar ha dado la vuelta al mundo. Las cartas de los alumnos de tercero de infantil han llegado a los palacios presidenciales de España, Francia, Islandia, Alemania o Nepal. Más de una decena de presidentes de gobierno y de presidentes de estado han recibido en las dos últimas semanas la misiva de estos pequeños que, de la mano de su profesora y de sus familias, han traducido a una decena de idiomas.

"Estimado presidente de su país, somos los niños y las niñas de la clase de los pingüinos y de las pingüinas del colegio La Navata de España. Le escribimos porque estamos preocupados por la basura que hay en el mar y en el campo. Le pedimos que diga a los habitantes de su país que no tiren la basura al suelo porque llega al mar, que reciclen, reutilicen, que no hagan botellas de plástico, que las hagan de cristal o de metal, como las cantimploras y que las pajitas sean de metal, que los cubiertos sean de metal o madera. Así no contaminaremos el planeta y los animales no se extinguirán. Esperamos que nos haga caso. Nos despedimos con un beso y un abrazo". Es el texto completo de la misiva que han escrito estos alumnos y al que ha tenido acceso la Cadena SER.

Un padre que vivió en Islandia varios años tradujo el texto al islandés, un amigo de otra familia que es de Nepal al nepalí, otro papá la escribió en francés, y así han ido colaborando entre el colegio y las familias de este aula para mandar todas las misivas en su lengua correspondiente. La sorpresa llegó apenas semana y media después cuando al colegio llegó una carta remitida desde París. El mismo portavoz del presidente de la república francesa, Emmanuel Macron, había respondido a los pequeños. " Queridos estudiantes", dice la misiva, "Emmanuel Macron desea agradecerles la confianza que le demuestran al compartir sus inquietudes con respecto a la contaminación. Ante los desafíos y las transformaciones de nuestra sociedad y nuestro entorno, es urgente actuar juntos y hablar con una sola voz [...] El jefe del Estado está encantado de poder contar con la movilización de las generaciones más jóvenes a favor de un medio ambiente más respetuoso", sigue la misiva que firma François Xavier Lauch, jefe de gabinete del presidente.

De momento, es el único jefe de estado o de gobierno que ha respondido por escrito a los alumnos de La Navata aunque desde el palacio de Moncloa, este mismo martes se han puesto en contacto con la secretaría del colegio para confirmar que han recibido la misiva y que el presidente Pedro Sánchez responderá la mayor brevedad posible.