De La Rocha: "Yo no me pondría a entrenar al Madrid de baloncesto"

"Yo no me pondría a entrenar al Madrid de baloncesto y la experiencia política me parece muy importante". Así de contundente responde Manuel De la Rocha cuando se le pregunta por la falta de experiencia del ex seleccionador de Baloncesto, Pepu Hernández, que tiene la bendición del aparato y del líder del partido Pedro Sánchez de cara a las primarias socialistas que se celebran el sábado.

En una entrevista en La Ventana de Madrid, el histórico socialista reivindica su conocimiento de la ciudad frente al candidato de Sánchez: "Los socialistas de viejo cuño militamos en el PSOE porque sabemos de la desigualdad y de Madrid en su conjunto, no somos advenedizos". Y subraya la necesidad de saber gestionar para hacer política. "No es lo mismo gobernar un Ayuntamiento de 3.000 o 5.000 habitantes que una ciudad de 3.200.000. Hay que conocer la gestión pública".

De la Rocha reconoce que el apoyo de la dirección en un proceso de primarias "condiciona mucho" y que "si la responsabilidad es de los militantes, las direcciones deberían tener una razonable neutralidad". Evita hablar de presiones, pero subraya que muchos militantes que primero le dijeron que le apoyarían, después le comunicaron que avalarían a Pepu Hernández. Aunque cree que el voto, al ser secreto, podría ser diferente. A la pregunta de si tiene o tendría una sociedad mercantil responde: "Ni tengo ni se me ha ocurrido tenerla".

"UN DEBATE PREPARADO PARA UNO DE LOS CANDIDATOS"

El candidato socialista a las primarias también ha criticado la fórmula del debate que ha impuesto el Comité Organizador de las Primarias, un debate que se celebra este jueves a las once de la mañana en la sede del partido. También en este caso cree que se ha organizado para favorecer a Pepu Hernández. "Es un debate preparado para hacerlo en función del interés de uno de los candidatos", asegura De la Rocha, quien hubiera preferido "un debate abierto al público, con votantes madrileños y presencia de la prensa y no un conjunto de monólogos sucesivos sin posibilidades de réplica".

"LO RAZONABLE ES PACTAR CON CARMENA"

Preguntado por sus preferencias de pactos a la hora de gobernar, en el caso de que consiga ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid responde: "Lo razonable es que el PSOE pacte con otras fuerzas de izquierda, entre ellas la que encabeza Manuela Carmena". De la Rocha está convencido de que si la izquierda no consigue sumar, habrá pacto de las tres derechas como en Andalucía.

POLÍTICAS MUNICIPALES

En cuanto a las políticas concretas, De La Rocha considera que "la Operación Chamartín debe ser revisada", porque el proyecto del equipo de Carmena está más cerca de lo que planteaba Ana Botella que de lo que propuso Josep Borrell en su momento. Apuesta además por crear un "parque público de viviendas de alquiler potente para reequilibrar los precios", que están disparados en la ciudad. El candidato socialista también apuesta por la conversión de la A-5 en una vía urbana, aunque critica que no se tenga en cuenta la "concertación metropolitana, con los otros municipios".