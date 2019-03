El próximo día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebra una Huelga General Feminista. Donde se denuncia la desigualdad y la violencia que sufre la mujer.

También se harán paros laborales, todos los sindicatos han convocado huelga para ese día, en diversas modalidades, que los trabajadores nos podemos sumar.

El feminismo no es cosa de mujeres solamente, yo me atrevería a decir que hay muchos hombres que llevan por bandera ser feministas, y día a día lo demuestran no solo siendo miembros del colectivo y participando en las distintas actividades que realizan. Sino aún más importante lo demuestran con sus actos en la vida cotidiana, en los centros de trabajo…

No es justo que por ser mujer, exista la brecha salarial que se da actualmente, no poder acceder a los puestos de responsabilidad, de dirección, no ser contratadas porque podemos quedarnos embarazadas, porque, por ser mujeres se supone que vamos a ser más absentistas, no pararía de enumerar situaciones que se nos suponen, por el simple hecho de ser mujer.

Solo por ser mujer no tenemos que sufrir violencia, sí señores y señoras, de GÉNERO, porque se da por el hecho de ser mujer. Se está avanzando mucho, pero la realidad es que siguen muriendo mujeres, siendo violadas, sufriendo maltrato. Solo por el hecho de ser mujer.

El día 8 de marzo saldremos a la calle, pararemos en nuestro trabajo, en nuestras casas, ¡paremos! , digamos: ¡basta!

En el pasado pleno municipal en el Ayuntamiento de Palencia, la Concejala de Igualdad, refiriéndose a este 8M, lo calificó de ilegal, elitista, inmoral, insolidario con las personas que no tienen empleo, frívolo, irresponsable e incluso que se rompe con el modelo de sociedad occidental.

La Constitución Española avala el derecho a la huelga, y la igualdad entre hombres y mujeres, no sé qué estaba pensando ese día cuando hizo estas afirmaciones en el pleno, pero no son nada respetuosas, y alejadas de la realidad. Ella es nuestra Concejala de Igualdad, repito.

Y lo último es la utilización de HazteOir del símbolo del feminismo unido a Hitler en su autobús y se pasearán por toda España hasta el día 8M, pero no pasa nada, parece que este símbolo no importa que no se respete.

Permitidme una reflexión, que quiero compartir con vosotros, creo que este 8 de marzo, tenemos que salir todos a la calle más que nunca, no podemos contagiarnos de esos mensajes intolerantes, radicales que hacen que emerjan sentimientos y actitudes que no nos gustan.

Salgamos, que nos escuchen alto y claro, que queremos una sociedad igualitaria, justa, sin violencia de género, siempre desde el respeto y la tolerancia.