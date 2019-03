A primeira semifinal do Concurso de Murgas 2019 contou coa participación de cinco murgas: Equipo Ja, Leña Verde, Os de Noalla, Os do Val do Lérez e Los de Soremay. Aquí ofrecémoslles os mellores momentos de cada unha delas por orden de actuación:

Los de Soremay:

Os de Noalla:

Os do Val do Lérez. O can de Valle Inclán:

Equipo Ja:

Leña Verde:

Mañá mércores será o turno para a segunda semifinal na que participarán seis murgas: Os arrumbados, PTV, Sin Barreras, Jana de Leria, A Tropa de Moncha a Caralla e a Murga do Naveiro. Ao remate das actuacións o xurado dará a coñecer as cinco murgas que disputarán a Gran Final do Concurso de Murgas 2019 que poderán escoitar, como ven sendo habitual cada ano, en directo en Radio Pontevedra nun programa especial.