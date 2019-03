David Rocha: "Soñamos con el play off"

La palabra play off se escucha cada vez más en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos. David Rocha, centrocampista del Almería, se pasó por la sala de conferencias después del primer entrenamiento del equipo de Fran en el campo Anexo. La plantilla rojiblanca tiene los pies en la tierra, pero una ilusión muy grande para acabar el curso del fútbol de plata disputando el play off a Primera División.

David Rocha tiene 34 años y se siente como un niño de 18 años porque desde el primer día ha notado una ilusión grandísima en el vestuario almeriense, ilusión que le han contagiado sus compañeros.

El centrocampista del Almería fue claro en todas sus respuestas en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos y se declara de la Peña Saveljich que apuesta por el play off a la máxima categoría del balompié nacional: “Yo con Esteban Saveljich me uno siempre y lo que él diga va a misa, de verdad. Los puntos que hemos conseguido están ahí y tenemos los pies en la tierra; lo que tenemos que hacer es conseguir dos victorias lo antes posible para acercarnos a esos mágicos 50 puntos de la permanencia en Segunda División y una vez que los consigamos ojalá quede tiempo para poder soñar con el play off a Primera División. Sería algo precioso meternos en esa pelea para intentar el ascenso a Primera División y también será muy bonito que la ciudad entera se vuelque con el equipo. Podemos conseguir algo importante con la unión de todos hasta el final”.

Futuro

Tiene buenas sensaciones con el Almería: “El otro día se lo comenté al míster que este Almería me recordaba al Nástic en el que estuve yo y disputó el play off de ascenso a Primera División. Este Almería afronta los partidos de igual manera, ya sea en casa o fuera; siempre intentamos ser protagonistas en los partidos y cuando toca sufrir en el campo siempre aprieta los dientes, sufrimos todos juntos durante los noventa minutos y arriba tenemos gente con mucha calidad y con chispa que son un peligro. Tenemos futbolistas que marcan las diferencias en los partidos. Hay una ilusión muy grande en el vestuario que se transmite”.

Llegó en el mercado de invierno, pero tiene la sensación de que lleva mucho tiempo aquí: “Tengo la ilusión de un niño de 18 años, soy muy feliz en el Almería y la verdad es que me gustaría seguir la próxima temporada de rojiblanco”.