Luis Salas presenta su dimisión como concejal

Crisis interna en el PSOE de Andújar. El concejal Luis Salas ha presentado su dimisión como responsable de las áreas municipales de Servicios e Infraestructuras Urbanas y Agricultura y ha solicitado pasarse al grupo de concejales no adscritos en el Ayuntamiento para lo que resta de mandato

Las aguas bajan revueltas en el seno del PSOE de Andújar con una probable crisis interna tras conocerse la lista electoral que concurrirá a los comicios municipales del 28 de mayo. El concejal socialista y responsable municipal de las áreas de Servicios e Infraestructuras Urbanas y de Agricultura en el Ayuntamiento de Andújar, Luis Salas, ha presentado, en estas últimas horas, un escrito en el Registro del Ayuntamiento renunciando a sus delegaciones dejando el Grupo Municipal Socialista para pasarse al grupo de concejales no adscritos en el Ayuntamiento en lo que resta de mandato. En este sentido, el concejal de Presidencia, Pedro Luis Rodríguez, en una comparecencia ante los medios, ha lamentado la decisión tomada que, en sus palabras, solo puede corresponder a intereses personales que en ningún caso están vinculados con la gestión del Ayuntamiento, y por tanto, con el proyecto socialista para la transformación de la ciudad.

El origen de esta situación, según fuentes consultadas, podría deberse a unas posibles discrepancias en el seno del Partido Socialista de Andújar ante una supuesta falta de confianza por parte del primer edil. A este respecto, cabe recordar que, en días pasados, el secretario general del PSOE de Andújar y alcalde de la ciudad, Francisco Huertas, presentó la lista electoral que concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo en la que aparecían los nombres y apellidos de las personas que conforman dicha candidatura por orden alfabético, en la misma no aparece el actual edil, Luis Salas. Ésta puede ser una de las exigencias de Salas de ir como número en la lista electoral de mayo.

De igual modo, el concejal de Presidencia, en su escueta intervención, ha recordado que Luis Salas fue elegido como concejal dentro de las listas del Partido Socialista, y por eso, como ha dicho, debería de mantener su coherencia con los vecinos de Andújar que votaron a esta formación política, es por lo que cree que debería de entregar su acta de concejal en vez de pasarse al grupo de ediles no adscritos.

Así las cosas, el Grupo Municipal Socialista -con 10 concejales- y el Partido Andalucista -con una edil- dejarían de sumar mayoría plenaria en el Ayuntamiento de Andújar si finalmente, el concejal Luis Salas pasa a formar parte del grupo de no adscritos. De este modo, PSOE y PA no alcanzarían ya los ediles necesarios para aprobar o rechazar propuestas en los meses que restan de mandato, cambiando así el escenario a la hora de sacar adelante las iniciativas plenarias. Así pues, el edil – primero que pierde el PSOE en Andújar- será miembro de la bancada no adscrita en la próxima sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal que se celebrará a finales de este mes de marzo.

Encarna Camacho, socia de gobierno

Por su parte, la edil del Grupo Municipal Andalucista y coordinadora local de Andalucía por Sí, Encarnación Camacho, que como socia de gobierno sigue muy de cerca este asunto, ha asegurado, en declaraciones a SER Andújar, que el Ayuntamiento se encuentra, en su opinión, en una grave situación y ha considerado que esta crisis del Partido Socialista va a derivar en una crisis institucional. Asimismo, Camacho ha destacado que Salas gestionaba áreas municipales muy importantes como Servicios e Infraestructuras Urbanas que tiene el mayor presupuesto de todos los departamentos con una partida de unos 9 millones de euros.

Cuestionada sobre la posibilidad de que se puedan producir más dimisiones de concejales socialistas, Encarnación Camacho ha respondido que se pueden esperar dimisiones y cesiones de algunas de las personas que han ocupado cargos de confianza del Partido Socialista durante estos últimos casi cuatro años.