"La caza ha ayudado a mantener la cabra hispánica en Gredos"

"Una superpoblación generada por la no caza puede acabar en una epidemia como sucedió en los años 80 en Cazorla o en otros territorios que podría acabar con toda la especie". Lo asegura el Director Técnico de la Reserva Regional de Caza, Manuel Salvador Díez que además defiende que los lotes anuales de cabra montés que salen a subasta son de ejemplares que están en la fase final de su vida. Unas declaraciones en plena polémica por la prohibición provisional de la caza en Castilla y León que además ha coincidido con la tradicional subasta celebrada el pasado sábado en La Aliseda de Tormes.

Una noticia que no ha afectado a este acto puesto que se vendieron los 106 lotes que salieron a subasta lográndose una cifra record de 351.000 €. Aunque según reconoce la Presidenta de la Asociación de Propietarios y alcaldesa de Santiago de Tormes María Ángeles Prieto hubo "tensión" durante la semana previa en la que se plantearon incluso aplazar la subasta hasta que se aclarara la situación. Al final todo salió bien, "yo creo que ha sido una manera de apoyar la caza en Castilla y León" dice Prieto.

Lo subastado comenzará a cazarse a partir del uno de abril, algo que Manuel Salvador espera pueda hacerse con normalidad. No obstante, están pendientes de un informe de la asesoría jurídica de la Consejería de Medio Ambiente para conocer si tendrá alguna incidencia la orden judicial que suspende la caza.

El otro tema que tiene preocupados a los propietarios de la Reserva de Caza, entre ellos los ayuntamientos de la zona, son los ataques de lobos que en los últimos dos años han acabado con 150 machos de cabra montés según la presidenta de la reserva, ejemplares que se han recogido como forma de demostrar la incidencia que están teniendo en la especie más emblemática de la Sierra de Gredos.

"El gran problema del lobo no es su presencia sino su sobreabundancia. Si el lobo no se controla la población de cabra va a disminuir a niveles de los años 20 o 30. No entendemos, y esto quiere dejarlo claro, que el lobo deba ser exterminado ni nada por el estilo. Lo que entendemos es que actualmente no tiene ningún predador, ni humano ni natural lo que está provocando un desequilibrio gravísimo en la población de ungulados, está comiendo más de lo que se produce" afirma Manuel Salvador.