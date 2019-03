Pilar Baeza: "Hace muchísimo tiempo cumplí con la justicia"

La candidata de Podemos al Ayuntamiento de Ávila, Pilar Baeza, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación visiblemente afectada por las repercusiones que han tenido las informaciones publicadas este fin de semana por el diario El Español sobre unos hechos que ocurrieron en Leganés en 1985 y por los que fue juzgada y condenada como cómplice de un asesinato.

Baeza no ha querido contestar a preguntas sobre esos hechos para no alimentar el morbo, ha dicho. Las informaciones que se han publicado aseguran que su entonces novio habría sido el autor de la muerte de otro joven al que ambos conocían y que presuntamente habría violado a Pilar Baeza, violación que ella no denunció. Ella tenía entonces 23 años.

Pilar Baeza ha dicho que hace mucho tiempo que cumplió con la justicia y que ese capítulo de su vida está cerrado y no tiene ninguna deuda con la sociedad.

Considera que la publicación de esa noticia tiene una motivación política. Es más, ha dicho que han intentado chantajearla para que renunciara a ser candidata a cambio de que no trascendiera ese episodio de su vida.

Pilar Baeza, ha dicho que ha denunciado esas coacciones en los juzgados. Durante su comparecencia ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido en estos días de sus compañeros de partido, y también de compañeros de varias organizaciones sociales de las que forma parte, ya que ha sido muy activa en los últimos años en la defensa de distintas causas. Fundó la "Plataforma social en defensa de los afectados por las preferentes" y es miembro de la 'Plataforma Ávila libre de peajes' y de la Asociación de PYMES y autónomos de Ávila'.