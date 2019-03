"Nacido de la Tierra" se pone el antifaz para hablar de los carnavales de antaño

En pleno Martes de Carnaval, como la memorable trilogía de Valle Inclán, nuestra sección " Nacido de la tierra" ahonda en los orígenes, formas y manifestaciones orales de la forma de teatro más popular del mundo, vinculadas a la celebración de Don Carnal. Con nuestros imprescindibles Domingo Nevado, Josy Gómez, Paco Navarrete, Hortensia Gómez y Carlos Gijón y la inestimable colaboración del histórico Mascarón del Carnaval de Puertollano Benjamín Hernández y de Rosa Martín, cantamos, bailamos y dramatizamos celebrando la fiesta más transgresora, más irreverente y más imprescindible de nuestro calendario, un gran baile de máscaras con el que no pudo ni la severa represión del régimen franquista . Pónganse el antifaz para disfrutar de las estudiantinas, y dejense emocionar con el recuerdo de José Aguilar " Josito", de Francisco Ruíz y de tantas y tantas personas que, seguro, alguna vez se les cruzaron por la calle y les chillaron aquéllo de "¡¡a que no me conoces!!"

