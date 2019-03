"Queda mucho por hacer"

En los días previos al Día Internacional de la Mujer en La Rebotica se ha hablado de Feminismos. Una cita en la que han participado como invitadas Carmen Pimienta, directora provincial del Instituto de la Mujer, Cristina Molina, senadora del Partido popular y Alicia López, de Feminismos Ciudad Real.

Este próximo 8 de marzo vuelve a ser una cita importante en la lucha feminista con una doble vertiente: la huelga convocada y también la manifestación que se va a realizar en diferentes puntos de la provincia y que en la capital comenzará a las 18.00 desde el Parque de Gasset. Desde Feminismos Ciudad Real, Alicia López considera que hay, como dice el lema de este año, 1000 razones para manifestarse.

En la misma línea, la directora provincial del instituto de la Mujer, Carmen Pimienta, entiende que todavía es necesario que la reivindicación salga a la calle para reclamar sus derechos en igualdad con los hombres.

Por su parte Cristina Molina, senadora popular, entiende que es importante realizar las reivindicaciones pero considera que a veces este tipo de concentraciones se instrumentalizan por parte de algunos partidos políticos.

Por eso desde los movimientos feministas piden a los políticos, sean del partido que sean, que dejen ser protagonistas a las mujeres, principalmente, y hombres que luchan por una igualdad real. Denuncian la precariedad laboral, techos de cristal y brecha salarial, la violencias machistas o agresiones sexuales.

Consideran que aunque no ha habido cambios importantes, la manifestación y huelga del pasado año han traído una mayor visibilización del movimiento que ha conllevado también un aumento en la concienciación y ha permitido incluirlo en el debate político. Entienden que las voces en contra del feminismo no han aumentado, si no que se han canalizado a través de los partidos de extrema derecha.