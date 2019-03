El PP gijonés quiere a Ángela Pumariega como número dos en su lista

Las próximas elecciones municipales están provocando cambios de caras en gran parte de los partidos que aspiran a obtener el bastón de mando en el ayuntamiento de Gijón. El Partido Popular no es ajeno a ello y también acometerá una profunda renovación, no sólo en su número uno, sino en el resto de miembros de su lista electoral.

Con Alberto López-Asenjo confirmado como cabeza de cartel, la formación conservadora ha optado por un nombre mediático para ocupar el número dos. Los populares quieren que la regatista olímpica Ángela Pumariega acompañe a López-Asenjo. Campeona en la cita de Londres 2012, Pumariega tiene una oferta sobre la mesa a la que debe dar respuesta. En caso afirmativo, daría el salto a la política de la mano de los conservadores gijoneses. Actualmente se encuentra preparando los Juegos de 2020 en Tokio junto a su compañera Sofía Toro. El partido que dirige Mariano Marín busca así un golpe de efecto y se suma a la estrategia de otros partidos con incorporaciones conocidas.

Nuevos perfiles

Aunque de momento no hay comunicación oficial, ninguno de los tres representantes que ostenta el PP en el consistorio (Pablo González, Sofía Cosmen y Manuel del Castillo) va a repetir en la candidatura municipal. De hecho, Cosmen y Del Castillo no entran en los planes de futuro. Tampoco el presidente, Mariano Marín, que se postuló como candidato el pasado mes de noviembre. Situación muy distinta es la que vive el actual portavoz. SER GIJÓN puede adelantar que González dará el salto al parlamento asturiano aunque dentro de la propia formación hay dudas sobre el número que ocupará en la lista que encabeza Teresa Mallada. Fuentes consultadas señalan que será como número 5 por la circunscripción central tras el acuerdo alcanzado entre la candidata regional y la dirección de Casado por el trabajo realizado durante la campaña de las primarias del pasado mes de julio. El portavoz gijonés fue el único apoyo visible en la ciudad del actual presidente nacional. Sin embargo hay voces internas que sitúan a González en el número 7. Sea como fuere, no continuará en Gijón y su presencia en la candidatura autonómica está asegurada.

En el caso de Sofía Cosmen y Manuel del Castillo no se cuenta con ellos y se buscan perfiles más jóvenes. Para los puestos tres y cuatro la idea que se baraja es la inclusión de personas con un currículum profesional alejado de la política, al menos de la primera línea. Dos de esos nombres son Jorge Hurlé y David Cuesta. En el caso del primero, se trata de un diplomado en Ciencias Sociales y con un máster en protocolo. Militante del PP, nunca ha ostentado cargo público y fue vocal del Ateneo Jovellanos en los inicios de la presidencia de Isabel Moro. En el caso de Cuesta, es un licenciado en Empresariales y miembro de la junta que preside Mariano Marín. También fue Vicesecretario de Comunicación de Nuevas Generaciones de Gijón bajo la presidencia de Andrés Ruiz. Ambos perfiles, además de jóvenes, tienen en común que forman parte del círculo más cercano del actual portavoz Pablo González. De confirmarse su presencia, quedaría demostrado el poder de González; una figura que, desde un discreto segundo plano, ha ido ganando peso.