Pepe Mel: "Los jugadores tendrán que hacer en catorce jornadas, lo que no han podido en veintiocho"

Pepe Mel se presentó como nuevo entrenador de la UD Las Palmas. Estará hasta final de temporada, pero nunca se sabe lo que puede ocurrir de cara a la próxima temporada; en las siguientes catorce semanas se sabrá.

Preguntado por el desvió clasificatorio que ha tenido el equipo y sobre los retos de esta temporada, el técnico manifestó que “el objetivo es ir a tope en las catorce jornadas, y meternos en la promoción. Nadie puede desviarse de esa meta. Pero ahora, de lo único que quiero hablar es del siguiente partido. Los jugadores están capacitados y espero que lo consigan. Yo quiero que dentro de algunos encuentros el estadio esté lleno y que los jugadores, que son los que deben motivar a la afición, entre todos los podamos conseguir”

En referencia a su especial relación con Rubén Castro, Pepe Mel argumentó que “Rubén tendrá la consideración que él se merece. Uno debe de tener mucha fe en él, es muy peculiar y yo sé lo que es trabajar con él. La confianza que le he dado siempre ha sido bien respondida, con más de cien goles. Si de mí dependiera le hubiera firmado otra vez.

Preguntado sobre las los estilos, el nuevo técnico apuntó que “los estilos están muy bien, pero no es lo importante. Desde hoy será importante que yo les explique a los jugadores que lo podemos hacer. En catorce jornadas se puede hacer lo que no han podido en veintiocho. Yo siempre pondré a los mejores, yo les voy a exigir y no vengo a hacerme amigo de nadie. En cada alineación me ganaré siete enemigos”.