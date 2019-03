Alba Leo será la candidata a la alcaldía de Podemos Getafe

La lista ‘Unidas por Getafe’ encabezada por Alba Leo fue elegida casi por unanimidad (salvo dos votos en blanco) por los casi 160 participantes en la repetición de las primarias de Podemos Getafe. Será la candidata de la formación a las elecciones municipales, aunque desde Podemos han mostrado su intención de ir en coalición con otros partidos o candidaturas.

Daniel Pérez Pinillos, secretario general de Podemos Getafe / Víctor Rodríguez (SER Madrid Sur)

El secretario general de Podemos Getafe, Daniel Pérez Pinillos, ha detallado las irregularidades por las que la asamblea local (tras pasar por la dirección regional) decidió repetir las primarias, pero no ha querido “responsabilizar” a nadie de las mismas. Se registraron varias votaciones no permitidas desde los mismos puntos informáticos, también hubo votos de personas que reconocieron no haber participado y el aumento de un 30% del censo sólo tres semanas antes de las primarias. En cualquier caso, cree que con la repetición “se ha conseguido limpiar el nombre de los inscritos” en Podemos.

Pérez Pinillos ha reconocido tener “noticias” sobre que también hubo una petición al comité electoral para que se validaran los resultados de la primera votación, en la que ganó la lista de Sergio Jaramillo y Hugo Paternina. Ha añadido no tener conocimiento sobre la judicialización del proceso, como anunció el propio Hugo Paternina, y ha revelado que aún no han recibido ni las explicaciones que les pidieron sobre las irregularidades “publicadas en los medios” ni respuesta sobre la petición de dejar el acta de concejal.