Sole López: "Solo puedo sentir felicidad y mucho orgullo"

La jugadora del Rincón Fertilidad Málaga Sole López, continuará una temporada más, tras el acuerdo de renovación.

Sole López, capitana, forma parte de la Selección Española con la que disputó el último campeonato de Europa y vuelve a repetir presencia en la última convocatoria.

-¿Que sensaciones deja ser la capitana y que el club confíe en que lideres el proyecto en la pista?

-La verdad siento mucho orgullo y estoy muy contenta por un año más me den esta confianza plena y es lo mas importante. El estar un año más en casa lo es todo, defender este club y colores. Solo puedo sentir felicidad y mucho orgullo.

-Siempre se dice que es difícil ser profeta en tu tierra, pero tu eres el emblema del balonmano malagueño…

-Es complicado tener un equipo en DH y que coincida que sea de Málaga me hace disfrutar del sacrificio y trabajo que hace el club para ir a por todas las competiciones. EL club hace un gran esfuerzo y las jugadoras las agradecemos. Es un privilegio ser de Málaga y jugar aquí. Todo se lo debo a este club.

-Esta siendo una temporada un tanto loca con la liga muy abierta, en el plano personal estás siendo líder del equipo y con presencia en la selección española. ¿Qué sensaciones te deja?

-Esta siendo una locura la liga, antes del parón íbamos primera y luego hemos metido un pequeño bajón. Ahora vamos para arriba y estamos vivas en la liga. En Challenge Cup pese a la derrota ante el H.V. Quintus contamos con la eliminatoria abierta. Además, en poco tiempo llega la fase final de la Copa de la Reina. Son tres competiciones y estamos vivas en todas. En el otro aspecto, Carlos Viver ha vuelto a contar conmigo para la selección y estoy muy contenta por ello.

-¿Los tres goles son remontables en Holanda?

Estoy totalmente segura, perdimos de tres pero dimos la cara durante 60 minutos. Los pequeños errores marcaron la diferencia y sabemos que tipo de partido nos vamos a encontrar. Trabajaremos para ganar en Holanda.

-Sole López de capitana en la pista, pero con Diego Carrasco dirigiendo todo desde el banquillo. ¿Qué grado de importancia tiene su figura?

Fundamental. Se supera cada día y no sigue enseñando cosas. Nos hace no rendirnos, cuando las cosas van bien todo es más fácil, pero cuando más hay que luchar es en las malas. Es nuestro mayor apoyo. Tanto de entrenador como personas es de 10 y hace un trabajo increíble. Tiene mucha culpa de que este club siga vivo.

-Como capitana recogiste el testigo de Pepa, ¿cómo ves su paso al mundo de los despachos?

Otra figura fundamental más que tenemos las jugadoras. Ese es fuerzo que hace día a día, nunca se rinde y llama a todas las puertas aunque se las cierren. Lo que hace ahora lo hacia en la pista y nunca da nada por perdido. Junto a Diego, Manolo Rincón y Carmen Morales es una figura primordial. Son los culpables de que este club este en la Liga Guerreras Iberdrola.

-El club siempre se caracteriza por su ambición, con esta renovación ¿qué objetivo te marcas en el plano personal y en el colectivo?

Sobre todo me centro en lo colectivo. Seguir creciendo, el grupo y el club, en esta renovación me han dicho que va a seguir teniendo ambición y que Málaga sepa del equipo que tiene. Estoy segura que el año que viene será un gran proyecto. Mi sueño es intentar ganar algún título con el Rincón Fertilidad, si no puede ser este año espero que sea el siguiente, quiero cumplir ese sueño.