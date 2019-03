Toda la oposición se ha unido en el pleno municipal del ayuntamiento de Málaga para exigir el cese del gerente de Limasa, Rafael Arjona, y que se le retiren a la concejala Teresa Porras sus responsabilidades en la empresa de limpieza tras las grabaciones desveladas por la Cadena SER que revelan que este gerente planteó en una reunión con los trabajadores la posibilidad de alcanzar un pacto de silencio en la futura Limasa pública para mantener los puestos hereditarios y puso como ejemplo a la EMT o Emasa. Una conversación en la que estaba presente la concejala Porras, que puso matices en el caso de la empresa municipal de aguas.

Así las cosas, el equipo de gobierno del PP se ha quedado sólo y en minoría con sus 13 votos en su defensa del gerente de Limasa y la concejala Porras frente a los 17 ediles del PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la gente-IU, que han aprobado que se depuren responsabilidades por este caso. Por su parte, la edil Teresa Porras ha intentado defenderse volviendo al mantra de que las declaraciones estaban "fuera de contexto" incluso con inexactitudes sobre las palabras que pronunció en la reunión.

Un debate que ha acabado en un duro enfrentamiento dialéctico entre el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, y el alcalde, Francisco de la Torre, con alusiones al caso Gürtel o a la película El Padrino por parte del edil socialista y que ha entrado de lleno en el caso Villas del Arenal que mantiene investigados por los tribunales a los concejales Porras y Francisco Pomares y el gerente de urbanismo, cuyos ceses exige toda la oposición. "Señor de la Torre, sea fuerte, tiene un gobierno corrompido, no le aguanta, y no lo dice el Partido Socialista, lo dice la denuncia de la Fiscalía, que está en estos momentos investigando el informe que elabora la guardia civil", sentenciaba el portavoz socialista. "Es que aquí no hay ninguna corrupción, señor Pérez Morales, ¡ninguna!", respondía De la Torre, que defendía que "si hay una corporación, una entidad pública que puede presumir de haber colaborado a la decencia de la democracia en España desde el principio al fin es esta corporación municipal, clarísimamente". Y en este punto el regidor sorprendía reconociendo lo siguiente: "Aquí hubo un concejal que no fue investigado, simplemente porque parecía o me constaba que ayudaba a una empresa de un familiar suyo tuvo que irse, con eso esá dicho todo". El concejal al que alude De la Torre, es Manuel Marmolejo, que dimitió después de que trascendiera que había firmado numerosas facturas de la empresa de su cuñado y que actualmente es senador del PP y miembro de la directiva de este partido en Málaga.

Comparecencia sobre Limasa

El gerente de Limasa, Rafael Arjona, lejos de reconocer el contenido de la conversación con los trabajadores que se aprecia en las grabaciones, usó la comparecencia solicitada a De la Torre para asegurar que en ningún momento ha "defendido los puestos heredados", que sigue luchando por que no se continúe con ellos y que se está pediente de que este articulado del convenio coletivo llegue al Tribunal Constitucional a petición de la propia empresa.

Arjona reconoce que ha pedido disculpas a Emasa y la EMT por señalar que se pacta supuestamente la entrada de trabajadores y que "son referencias a comentarios de personas en el año 2000 en una negociación de un convenio colectivo y en el año 2009".

Repitió Arjona que cuando habla de "discreción" en esas grabaciones no es sobre puestos heredados, si no que hace alusión al "gen de Limasa", que incluso llegó a definir así: "Consiste en que una vez que alguien entra en Limasa automáticamente se puede permitir contar cualquier cosa a cualquier persona, con lo cual tenemos problemas de comunicación interna y esto no debe ser así".

El alcalde reconoce, tras 18 años de gobierno, que los puestos heredados nunca le han parecido bien

Después de cuatro legislaturas y dos años más como alcalde, De la Torre, ha venido a reconocer que los puestos heredados de Limasa "nunca" le parecieron bien y se escudó en que "es un tema que hemos heredado".

El alcalde también admite ahora que el modelo mixto por el que apostó ha demostrado "muchos problemas" y "desventajas".