Recuperando la ilusión en seis meses

Hace algo más de seis meses, el 27 de julio de 2018, venía a la Cadena Ser el nuevo subdelegado del Gobierno en Soria. Era la primera entrevista en estudios de Miguel Latorre después de que tomara posesión. En ese momento....yo decía.... que Miguel Latorre recogía el testigo de Yolanda de Gregorio con la calculadora en mano, echando cuentas, y con el objetivo de afrontar la realidad que es que en muchos proyectos cumplir los plazos que se habían ido anunciando años atrás era materialmente imposible porque la ejecución de obra y la inversión no concordaban.

En ese momento yo decía que le tocaba al PSOE de Soria, y sobre todo a los representantes del Gobierno en Soria, luchar, pedir y remar en la misma dirección para conseguir la mayor financiación posible para enmendar una presupuesto general para Soria penoso, que había vuelto a dejar fuera el tren, la cárcel, o el centro de referencia estatal. Además de avanzar, había que deshacer, deshacer el proyecto del cuartel de Santa Clara que tenía el PP y el proyecto del Banco de España que se iba a convertir en la nueva subdelegación del Gobierno... mucho trabajo y poco tiempo por delante, pero se convirtió en menos tiempo aún porque las elecciones generales se han adelantado.

Yo abogaba por la paciencia y la confianza en el nuevo equipo que entraba. Pues tras seis meses de paciencia, yo no me he sentido defraudada en absoluto porque en las últimas semanas los compromisos de desbloqueo de los proyectos que el Gobierno tiene pendientes son Soria vienen acompañados de la presencia de los responsables que toman decisiones y, lo que es más importante, de hechos que demuestran el trabajo. Con licitaciones, con elaboraciones de la RPT, con adjudicaciones y, en el peor de los casos, con estudios y redacciones de proyectos. El viernes pasado hablábamos de la nueva prisión con previsión de apertura a finales de año, pero es que el presidente de Renfe y el responsable de Adif también dijeron el viernes que a finales de año estaría listo para licitar el proyecto de rehabilitación de las obras de la Soria-Torralba.

Pero es que ayer les contábamos que después de una década, por fin se firmó el convenio de la depuradora con Acuaes. Y la última, se producía ayer....con la visita de la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo, al centro de referencia estatal para personas dependientes, quien dijo que en los próximos días los empleados irán incorporándose a sus puestos para poder abrir antes del verano.

En seis meses, han venido a Soria más ministros, directores generales (como el de infraestructuras), y responsables de la nefasta situación que atraviesa Soria, como Renfe y Adif... que en toda la legislatura, gracias a la perseverancia que me consta que ha practicado la delegada del Gobierno, la soriana Virginia Barcones, acompañada del resto el equipo socialista de Soria. A mí, en seis meses, me han hecho recuperar la ilusión.