Miren Larrión apuesta por un gobierno municipal lo más amplio posible

Escucha aquí la entrevista con la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria y candidata a la alcaldía, Miren Larrión.

Miren Larrión está absolutamente segura de que tras el 26M será la primera mujer alcaldesa de Vitoria-Gasteiz. Habla, no obstante, de liderazgo compartido y en su foto de gobierno tras los comicios municipales no descarta a ningún partido de la actual corporación, salvo al PP y la ultra derecha -señala a Ciudadanos y Vox - en caso de que apareciera en el panorama político municipal. "A mi me gustaría un gobierno muy amplio; y muy amplio estoy pensando incluso en más de mayoría absoluta sin ningún problema. Creo que sería lo más deseable en esta ciudad", afirma.

Larrión se postula como aglutinadora del voto de progreso y cree que el tradicional rol más político de la izquierda abertzale no debería pesar en negativo en ese afán. "Yo creo que esa sacralización de las siglas puede ser mucho más trascendente en un congreso, en un parlamento pero ¿a nivel local?. Muchas veces cuando miro a los tiene diferentes ideologías, pero ahora que tenemos que poner el ascensor a cota cero somos perfectamente capaces de acordar", explica.

EH Bildu, que hasta el 25 de marzo se ha dado de tiempo para cerrar su lista electoral municipal en Vitoria, apuesta por un modelo de ciudad más igualitario y señala junto a eso otras líneas maestras de trabajo: la movilidad, la vivienda y el empleo. A este respecto, el primer compromiso de Miren Larrión si llega a la alcaldía es convocar una consulta ciudadana para determinar la solución de movilidad para Salburua y Zabalgana.