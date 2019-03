'A.E.P.A.'

A través de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio algecireño, AEPA, podemos descubrir el desconocido patrimonio de nuestra ciudad, y digo desconocido, porque es muy habitual encontrarte con gente que te dice que Algeciras no tiene patrimonio, dando por seguro que su desconocimiento forma parte de la realidad. Es cierto que Algeciras no tiene un gran patrimonio de edificios históricos, una ciudad destruida en diversas ocasiones a lo largo de la historia y totalmente arrasada para que no cayera en manos cristianas, cuando los árabes decidieron abandonarla en el año 1379. Hubo que esperar, nada más y nada menos que 325 años, hasta 1704, cuando la caída de Gibraltar en manos inglesas hizo desplazarse a su población, no solo a San Roque, sino a las zonas próximas del campo, volviendo nuevamente los primeros pobladores a la nueva Algeciras, para sembrar el embrión de lo que se convertiría con el tiempo, por su privilegiada situación geográfica, en la gran ciudad que es hoy.

La asociación AEPA nació en 2015 para tratar de rescatar y poner en valor el patrimonio de una ciudad, cuya historia se remonta al paleolítico, con un pasado romano como fue la ciudad de Iulia Traducta, continuando con la primera ciudad árabe fundada en la península, Al-Yazira al-Jadra, sin olvidar la nueva Edad Moderna y contemporánea. Todo ello con la colaboración de más de 300 socios, amantes de nuestra ciudad, la cesión de legados por parte de familias algecireñas, así como las facilidades del Ayuntamiento y un programa de actos continuo, como los previstos para este año con los viernes de patrimonio, las charlas escolares en los distintos colegios, clases de patrimonio, homenajes a algecireños ilustres, y un largo etc., una buena diversidad de materias impartidas por especialistas reconocidos en cada apartado.

Al mismo tiempo se trabaja desde AEPA en concienciar de su importancia y tratar de recuperar edificios y lugares emblemáticos de Algeciras, como puede ser, entre otros, el fuerte de Santiago, construido en 1716 para proteger la ciudad tras la toma de Gibraltar, lugar emblemático que deberíamos conocer, y que hoy lo que se encuentra en este sitio es un parque canino, sin que ni siquiera haya una placa que pueda recordar su importancia histórica.

Una labor necesaria la de esta asociación, AEPA, que esperemos dure mucho tiempo.