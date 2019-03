Álex Vázquez asume que los baches tenían que llegar

El defensor de la UD Los Barrios, Álex Vázquez, analizó el momento que arrastra el conjunto gualdiverde que suma cuatro partidos sin marcar ni ganar a pesar de haber hechos méritos en alguno de ellos para sumar los tres puntos como asegura el asturiano. "En Écija gozamos de más ocasiones que el contrario pero al final esto se basa en meter goles".

Los barreños lanzaron hasta cuatro veces a los postes en el San Pablo, algo que no preocupa del todo al lateral. "La pelota es caprichosa y a veces quiere entrar y otras no, hay que estar tranquilos y no alarmarse porque seguimos en un puesto para luchar por todo", expresó ante la situación de una Unión Deportiva que es séptima con 58 puntos a uno del tercero. "Hay muchos equipos metidos en un margen de 2-3 puntos y hace que esté mucho más bonita la liga".

Cuestionado por si tras la marcha de Rafa Escobar ha cambiado algo en la caseta del San Rafael, Álex Vázquez afirma que han dado un pequeño "paso atrás" en cuanto a resultados pero no así en forma de juego. "Sabíamos que podía llegar este bache incluso con Escobar pero hay que seguir trabajando para poder derrotar al Gerena", manifestó uno de los pesos pesados del vestuario de una Unión que es el mejor local del Grupo X. "Desde la jornada 2 no perdemos en casa y eso sólo se hace a través del trabajo, en casa somos muy fuertes".

El físico no es una excusa para el zaguero. "Estamos trabajando bien, el domingo tal vez se nos notó algo más cansados pero tuvimos dos viajes muy pesados seguidos pero hay que volver a venir con fuerza para estar el domingo al 200%", concluyó.