Miguel López pide en la Audiencia que no le juzgue un jurado popular y la acusación y fiscalía lo rechazan

La magistrada presidenta del tribunal de la Audiencia Provincial encargado del caso Sala, decidirá en los próximos días (formalmente tiene tres) si a Miguel López lo juzga un jurado popular por asesinar presuntamente a su suegra, María del Carmen Martínez. Este miércoles se ha celebrado la vista en la que las partes han expuesto sus argumentos.

La defensa de López, único acusado del crimen y yerno de la viuda del expresidente de la CAM, ha solicitado que sea juzgado por un tribunal profesional y que en caso de que sea un jurado popular, el juicio se celebre fuera de la Comunitat Valenciana. Argumenta que pueden haberse "contaminado" por la repercusión del caso.

Pero además, el letrado de la defensa, ha denunciado vulneración del derecho fundamental de "inviolabilidad del domicilio" porque la policía accedió a la casa de López antes de que llegara el secretario judicial; también del derecho a un "proceso con garantías" porque los agentes no aportaron el reportaje fotográfico completo del día de los hechos y porque no se garantizó la "cadena de custodia" de los dispositivos informáticos.

Por su parte, la acusación particular cree que la atención dedicada por los medios periodísticos a un caso como el crimen que se juzga es la habitual y que no puede presuponerse ninguna influencia sobre un jurado que todavía no ha sido seleccionado. Pide que "se cumpla" con la ley de jurado, al igual que solicita el Ministerio Fiscal.

Ahora, la presidenta del tribunal tiene 3 días para decidir sobre las cuestiones previas. Ante este auto cabe recurso ante el TSJCV.