Correr por... correr con... correr contra...

Hoy hemos empezado hablando de la quinta edición de la Carrera Solidaria de la Facultad de Medicina de la UMH que se celebra este domingo, 10 de marzo, en Sant Joan d'Alacant.

Alicia Sánchez Pérez, una de las organizadoras de este evento cuya recaudación se destina a financiar a distintas ONG, nos ha contado que se trata de una carrera pensada para todas las familias y para todo tipo de corredores.

La mañana comenzará con sendas carreras de 5 y 10 kilómetros. Posteriormente, se disputaran los 5 y 10 kilómetros en handbike. Las mascotas también tienen su espacio en la marcha de 3 kilómetros. De hecho, habrá bolsa para las mascotas corredoras. También se ha programado una prueba de relevos 4x400. Y prácticamente al mediodía será el turno para las carreras infantiles.

A María Angeles Coves le diagnosticaron un tipo de cáncer que no tiene cura, pero si tratamiento. Lejos de rendirse, decidió pelear y correr. Correr cada vez más rápido. Y lo hace con sus camisetas de la asociación Yes with cancer.

En Alicante Corre, con "nuestro olímpico" José Manuel Albentosa, demostró su valentía contándonos su historia: cómo ha sido su lucha contra un cáncer que no ha conseguido noquearla y cómo es su vida actual: cuenta con el apoyo de su familia y va de carrera en carrera haciendo amigos.

Sabe que la oscuridad insondable siempre amenaza, pero también sabe que -como dijo William Henley en el poema Invicto- ella es la dueña de su destino.

María Angeles Coves junto a José Manuel Albentosa y Alicia Sánchez Pérez / Silvia Cárceles

Esta es la conversación con Alicia Sánchez Pérez y María Angeles Coves.