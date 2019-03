La Feria de Excedentes se aplaza por el 8-M

La Feria de Excedentes de Comercio se aplaza una semana por una circunstancia que no había previsto la organización. La Asociación de Comerciantes de Aranda y la concejalía de Comercio, coincidiendo con su presentación, firmaban la semana pasada un convenio de colaboración para este evento, que se celebrará en una carpa que el Ayuntamiento instalará en la Plaza Mayor. Y aunque las fechas que estaban previstas para su celebración eran este próximo fin de semana, sábado y domingo, no se había tenido en cuenta que el día antes, viernes 8 de marzo, la Asamblea Feminista de Aranda ha convocado una manifestación que tiene como punto de partida y llegada esta misma plaza. Para no perjudicar a la organización y al no tener margen suficiente para montar esta estructura después de esta concentración, lo que se ha decidido es trasladarla a los días 16 y 17. La Feria será, por tanto, reprogramada con los mismos horarios y comercios previstos, que son 9: Marabela, Deportes Dream Team, Comenta, CKC Aranda de Duero, El Rincón de Marta, Paso a Paso, Moda Cannes, Dynergy y Kuucadas.

