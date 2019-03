No cumplimos con las víctimas de abusos sexuales

No han pasado ni dos semanas desde que el grupo de víctimas de abusos en su época escolar, en el Colegio de los Salesianos de Deusto en los años 80, pedían tcambios legislativos para evitar que este tipo de delitos prescriban. Paralelamente los casos, las denuncias siguen llegando a los medios de comunicación mientras en en Hoy por Hoy Bilbao nos preguntamos por el mientras tanto. Un mientras tanto entendido como qué hacen, qué camino recorren y con qué recursos cuentan las víctimas de abusos sexuales en la infancia y su entorno, la familia y el resto de la sociedad. ¿Cuáles son los mecanismos, asociaciones que les ayudan a recorrer ese camino aquí, en Bizkaia?

Y sí, hemos encontrado dos programas activos en nuestros colegios, universidades y barrios. El primero es 'Babestuz'. Aitziber Bañuelos, es el alma mater de este programa y miembro del colectivo Eraikiz. Con su trabajo sólo en 2018 ha capacitado ya a 162 profesionales y ha trabajado con más de 600 alumnos y alumnas. Pero hay más, la organización 'Bidegintza' ahonda en dos palabras que el Buen Trato. Begoña Ruíz, educadora de esta cooperativa y una de las responsables del programa Mantangorri, está convencida de que todos, seamos o no víctimas, deberíamos aprender a manejar situaciones que "quizá sólo podemos llegar a intuir."

Una charla que aquí puedes recuperar y en la que también ha formado parte una referencia en la Consultoría en Infancia, Afectividad y Protección. Pepa Horno ha resumido en un "no, no cumplimos aún con las víctimas sexuales" el sentir de la mesa. Ante la pregunta ¿cuáles son las pautas para el acompañamiento de una persona que nos confiesa que ha sido víctima de abuso sexual, Pepa lo resume en tres pasos: "Son tres pilares. El primero es no cuestionar la veracidad del relato y verbalizar frases como "gracias por habérmelo contado", "qué valiente has sido al contarlo". El segundo es insistir siempre en la desculpabilización de la persona, lo cuente de niño o ya de adulto. Y por último hay que garantizar el apoyo emocional y, si lo revelan de niños, la actuación protectora".

Pepa, Aitziber y Begoña insisten en Hoy por Hoy Bilbao que hay un mantra que siempre deberíamos tener en cuenta: "No te voy a dejar solo, voy a ayudarte."