Plantean tres parques profesionales más en la provincia

Un informe de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León plantea la creación de tres Parques de bomberos de Actuación Inmediata, asimilables a profesionales, en la provincia de Burgos para mejorar la actual respuesta ante incendios y otras emergencias. Un trabajo elaborado en el último año y medio que se pretende dar rango de norma en este semestre, según el Jefe del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Burgos, Miguel Angel Extremo, donde se establecen las zonas preferentes donde es necesario un servicio más profesionalizado y que serían Lerma, Briviesca y Medina de Pomar.

El jefe de bomberos, Miguel Angel Extremo (centro) con el subjefe, Julio Estébanez y la concejala de seguridad, Gema Conde / Radio Castilla

El Parque de extinción de incendios de Burgos coordina todos los avisos que se producen en la provincia aunque no siempre se movilizan sus efectivos y activan a alguno de los 19 parques de bomberos voluntarios que dependen de la Diputación. La respuesta no siempre es satisfactoria, según la crítica de algún alcalde, como en el Valle de Valdelucio, donde el fuego destruyó una casa porque los voluntarios no pudieron con la voracidad de las llamas. El subjefe del parque de Burgos, Julio Estébanez, advierte que los parques de la capital, Aranda y Miranda, los tres únicos profesionales, no pueden atender todas las emergencias que se producen en la extensa geografía provincial y que se hace necesario profesionalizar los servicios de extinción voluntarios. La concejala de seguridad del Ayuntamiento de Burgos, Gema Conde, anuncia la inminente negociación de un nuevo convenio con la Diputación provincial para afinar protocolos de intervención, ajustar términos económicos y superar disfunciones en la prestación del servicio. De las 2.371 intervenciones de los bomberos de la capital, solo 172 han tenido lugar fuera del término municipal, un 7%.

La Memoria 2018 del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Burgos refleja un aumento del 30% en las operaciones de rescate de personas y una disminución del 21% en el número de incendios atendidos. Los bomberos de la ciudad intervinieron en 473 incendios y en 389 salvamentos, sobre todo, auxilio de personas en sus domicilios. Con todo, el mayor número de intervenciones se produce por asistencias técnicas como saneado de fachadas, achique de agua y fugas, desatascos, apertura de puertas, afianzar mobiliario o riesgos climatológicos. La retirada de enjambres se ha duplicado hasta cerca de 200 actuaciones. Las tareas de prevención se han incrementado un 12% en el último año. El Centro de gestión de emergencias del Parque de Bomberos de Burgos ha gestionado 4.447 alarmas. El Parque de bomberos de Burgos cuenta con 88 efectivos, 25 menos de lo que establece su plantilla oficial, aunque está en marcha una oposición para incorporar 14 nuevos bomberos que deberían estar ya en formación el 29 de abril. A las 7 de esta misma mañana, los bomberos han sofocado un incendio en una vivienda de la calle Luis Cernuda, donde han sido atendidas 5 personas, entre ellas un niño de 2 años. La densa humareda ha dificultado la extinción y podría haber sido fatal para sus ocupantes, que han podido salir a tiempo. El subjefe de los bomberos, Julio Estébanez, recomienda la instalación de detectores de humo, baratos y fáciles de instalar, para evitar riesgos mayores. último día para poder empezar el curso en la academia de Salamanca.