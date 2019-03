IU no descarta ir en solitario en las municipales si finalmente no hay acuerdo con Podemos

En los próximas días se decidirá si hay o no confluencia entre Izquierda Unida (IU) y Podemos en la capital. La negociación concreta entre ambas fuerzas en la capital decidirá si es posible o si, finalmente, IU se presenta en solitario.

Así lo ha explicado el secretario de organización de IU, Sebastián Pérez, que asegura que si se opta por presentarse de manera independiente no entraría en contradicción con la línea marcada por la dirección regional ya que "nosotros vamos a buscar la unidad, pero si no puede ser hay que aceptarlo con absoluta normalidad, ya que se debe a las dificultades del proceso concreto. Pero independientemente de ello, somos organizaciones hermanas y lo que queremos es que haya una mayoría de izquierdas no sólo en el Ayuntamiento de Córdoba sino en todos para mejorar la vida de la gente. Y esa mayoría de izquierdas la facilitará y la hara IU".

"Nosotros vamos a intentar llegar a un acuerdo pero en caso de que no sea así, Izquierda Unida se presentará a estas elecciones", ha declarado.

El resultado de las negociaciones se conocerá en los próximos días, a mucho tardar a principios de la próxima semana, según señalan desde la formación. Ya se han llevado a cabo reuniones y continúan los contactos para ver si es posible el acuerdo en la confección de las listas.

Desde IU destacan que esta posibilidad de que finalmente puedan presentarse en solitario, aunque se parta de "una voluntad de confluencia", no sólo está ocurriendo en Córdoba sino en otros lugares de Andalucía y del territorio nacional. Y es que entran en juego factores como el peso específico de cada formación y cómo éste se traslada a una posible lista de unidad.

Por ello, destaca la importancia y el psoe histórico de IU en la capital y en la provincia como aspecto importante en el resultado final de la negocación.