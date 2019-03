Vicente: "Esa mentalidad de agrupar tantos partidos puede generar ansiedad"

El Deportivo no ha empezado el mes de marzo de la mejor manera. El empate del lunes en Alcorcón ha generado una sensación agridulce en el ambiente. Y a ello se refirió Vicente Gómez esta mañana en sala de prensa. "Era una posiblidad que se ha dado, al final todos pensamos una cosa, pero teníamos claro que es un equipo muy complicado". Pese a que ahora el Dépor tiene el ascenso directo a cuatro puntos, Vicente aseguró que lo ve "todo con mucha relatividad. Quedan muchas jornadas, muchos puntos, lo ideal sería haber ganado, pero nos ha tocado empatar en casa una serie de partidos, y nos toca afrontar la situación".

En ese sentido, habló sobre la importancia de ir partido a partido. "Si no piensas en el rival más directo, teniendo en cuenta los rivales ahora, es complicado sacarlo. Hay que ir día a día. Si te centras en el mes de marzo y no lo haces primero en Alcorcón y ahora en Las Palmas... Todavía queda mucho por delante". Y añadió que "esa mentalidad de agrupar tantos partidos y de tenemos que ganarlos todos, puede generar ansiedad. Quizás hay que tomarlo con más tranquilidad y ver donde nos va colocando la tabla". Experimentado en Primera y Segunda, Vicente resaltó que no ve "esa ansiedad de que tenemos que ganar sí o sí, porque creo que no ha llegado ese momento aún".

Incidiendo en esa línea, Vicente señaló que el hecho de no gozar aún de la primera plaza, "a mí no me dice nada. Sé que todas las jornadas o casi todas hemos estado a un pasito del ascenso directo". Y puso el ejemplo de años anteriores. "He visto casos de equipos que se han visto todo el año en zona de ascenso y en la última jornada salen fuera. Ojalá estemos en la jornada 42 en ascenso directo, es lo que vale. Me gustaría ganar todos los puntos en marzo, pero por cómo están los equipos, la clasificación es un poco irreal. Tenemos que seguir intentando estar en puestos de ascenso, y cuando se dé la oportunidad, aprovecharla. Pero ya te digo, lo más importante es, cuando se dé la jornada 42, estar en ascenso directo", apuntó.

Sobre el próximo partido en Riazor ante la Unión Deportiva Las Palmas, Vicente, como exjugador amarillo, reconoció que "va a ser un partido muy especial" para él. "No es lo mismo que jugar en Las Palmas, se va acabando la liga e irá un poco ese sentimiento de amor, pero te digo que tenemos que ganar el partido del domingo. Y un poquito esa ansiedad que se está transmitiendo, intentar disiparla con un buen resultado y llegar tranquilos al final del partido".

Por último, preguntado por sus últimas suplencias, Vicente afirmó que, "a lo mejor, me sorprendió un poco el no jugar. Vengo a aportar lo máximo de mí, si me toca aportar desde el banquillo no se me caen los anillos, el objetivo que tenemos es ambicioso, y soy un obrero más". Por eso destacó que aunque "ir entrando en el once inicial tiene importancia, es secundario. Lo más importante es que equipo y afición volvamos a caminar juntos. Y que la gente vuelva a disfrutar".