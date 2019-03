Te quedan 10 finales, Xerez DFC

Da la sensación de que el 19 de mayo –última jornada del grupo X de Tercera División- queda bastante lejos. Pero no es cierto. Ya adentrados en marzo, las jornadas en esta categoría continúan transcurriendo y el objetivo para los xerecistas sigue intacto.

La pasada jornada, con la victoria en casa ante el Ciudad de Lucena y los buenos resultados de sus rivales más directos, el Xerez recortó bastante las distancias y apretó aún más si cabe la clasificación alrededor de la promoción.

Seguramente a estas alturas el Xerez Deportivo FC debería estar ya en puestos de play-offs. Pero no es así. Lo cierto es que se encuentra a tan sólo tres puntos del tercer y cuarto clasificado, que parecen ser las posiciones que se van a rifar Córdoba B, Betis Deportivo, Ceuta, Algeciras, Los Barrios y Xerez DFC. Casi nada. Y digo tercer y cuarto puesto porque el primero y el segundo parecen tener dueño, con un Cádiz B y un Utrera bastante asentados en dichas posiciones.

Venimos diciendo desde la épica victoria al Utrera en casa a principios de año que ya era hora de sumar de tres en tres para poder dar un golpe sobre la mesa y asentarse entre los cuatro primeros. Más aún cuando se trataban de rivales como Cabecense, Arcos o Lebrijana, que, sin desmerecerlos ni mucho menos, se encuentran en otra lucha distinta a la de los xerecistas.

Estos comentarios quedaron lejos de la realidad porque el equipo se dejó puntos, incomprensiblemente, en todos los enfrentamientos anteriormente mencionados. Igual ocurrió tras golear al Ceuta en Chapín. Los partidos de Algeciras y Córdoba B, nada sencillos por supuesto, se catalogaron prácticamente como finales. Pruebas de fuego ante rivales directos. Y no era para menos. Pero, una vez más, el Xerez DFC volvió a dejarse puntos, a pesar de ser superior en el césped.

Ahora, tras colocarse a tan sólo tres puntos de los play-offs y con dos partidos por delante aparentemente asequibles –Coria y Puente Genil- al XDFC se le presentan nuevamente dos ocasiones para entrar definitivamente en esos ansiados puestos. Que no suene a tópico, pero estoy convencido que de ganar estos dos partidos y sumar los seis puntos, se mete en el cuarto puesto. No me cabe la menor duda.

Lo peor de todo esto es que, aun consiguiendo entrar en promoción a falta de 8 jornadas, seguirían restando 8 finales más para defender a capa y espada unos puestos que tanto están costando conseguir.

Pero como aún no soy futurista ni pretendo serlo, para cumplir todo lo dicho se debe ganar primero en Coria. Un rival asequible, sí. Pero necesitado de puntos debido a su crítica situación. Así que, jornada a jornada, tres puntos tras tres puntos y, ahora sí, a disputar las 10 finales que restan, Xerez Deportivo FC.